पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ ने बुजुर्ग महिला को बनाया निवाला; जंगल में मिला क्षत-विक्षत शव

पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) की महोफ वन रेंज में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला का क्षत-विक्षत शव जंगल में बरामद हुआ. महिला पर बाघ ने उस समय हमला किया, जब वह जंगल में लकड़ी बीनने गई थी. घटना के बाद से यूपी-उत्तराखंड सीमा पर बसे गांवों में दहशत का माहौल है.



200 मीटर की दूरी पर मौत: मृतका की पहचान महोफ कॉलोनी निवासी पारुल (65 वर्ष) के रूप में हुई है. मृतका के पति सुकुमार राय ने बताया कि पारुल मंगलवार दोपहर लकड़ी बीनने के लिए जंगल की ओर गई थी. जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटीं, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी. बुधवार सुबह घर से महज 200 मीटर दूर बग्गा बीट क्षेत्र के घने जंगल में ग्रामीणों ने उनका शव देखा.



पेट और गले का मांस गायब: मौके पर पहुंचे लोगों के अनुसार, घटनास्थल का दृश्य अत्यंत वीभत्स था. महिला के पेट और गले का मांस गायब था, जिससे प्रतीत होता है कि बाघ ने उन्हें अपना निवाला बनाने की कोशिश की. आशंका जताई जा रही है कि झाड़ियों में घात लगाकर बैठे बाघ ने महिला पर अचानक हमला किया और उन्हें घसीटकर घने जंगल के भीतर ले गया. घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची.

हैरानी की बात यह है कि शुरुआती जांच में वन विभाग को मौके पर बाघ के स्पष्ट पदचिह्न (पगमार्क) नहीं मिले हैं, जिसके कारण विभाग अभी आधिकारिक रूप से 'बाघ' के हमले की पुष्टि करने से बच रहा है.