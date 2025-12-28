ETV Bharat / state

सागर में नर बाघ की मौत, दक्षिण वन मंडल के ढाना रेंज में मिला शव

सागर के दक्षिण मंडल की ढाना रेंज में मिला एक बाघ का शव, मौत की वजह जानने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार.

SAGAR TIGER DIED BODY FOUND
सागर के दक्षिण मंडल की ढाना रेंज में मिला एक बाघ का शव (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 10:58 PM IST

सागर: एक तरफ पूरे देश में बाघों की गणना चल रही है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती नौरादेही टाइगर रिजर्व से लगे सागर के दक्षिण मंडल की ढाना रेंज में एक बाघ मृत अवस्था में मिला है. बाघ के शव मिलने की सूचना के बाद वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं. बाघ की मौत कैसे हुई इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है.

ढाना रेंज में मिला मृत अवस्था में बाघ

सागर के दक्षिण मंडल के ढाना रेंज के हिलगन गांव से लगे जंगल में एक बाघ के मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना मिली है. रविवार दोपहर करीब 1 बजे हिलगन के जंगलों से गुजरे कुछ लोगों ने वन विभाग को सूचना दी थी कि यहां पर एक बाघ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया है और घटनास्थल का बारीकी से जायजा कर रहा है.

मौत की वजह जानने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

बाघ की मौत कैसे हुई, अभी तक वन विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है. जहरखुरानी या शिकार की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है. ये जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगी. बाघ के शरीर के सभी अंग सुरक्षित हैं. इसलिए स्वाभाविक मौत भी हो सकती है.

लेकिन सवाल है कि बाघ यहां पहुंचा कैसे? दक्षिण वन मंडल से नौरादेही टाइगर रिजर्व लगा हुआ है और सागर जिले की सीमा, रातापानी अभ्यारण से लगा हुआ है. जिससे कई बार पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ यहां तक पहुंच जाते हैं.

सागर के दक्षिण पर मंडल के डीएफओ वरुण यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत में वन मंडल की ढाना रेंज के हिलगन गांव के जंगल में बाघ की मृत पाए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा "एक नर बाघ हिलगन गांव के पास मृत अवस्था में मिला है. उसके शरीर के सभी अंग सुरक्षित हैं. फिलहाल हम लोग घटनास्थल की जांच पड़ताल कर रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई कर बाघ का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. बाघ की मौत कैसे हुई, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी."

संपादक की पसंद

