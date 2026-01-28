ETV Bharat / state

VTR में बाघ की मौत, एक साल के अंदर 3 Tiger की मौत

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक बाघ का शव मिला है. बीते एक साल में जंगल में तीन बाघ की मौत हो चुकी है.

Tiger Died In Valmiki Tiger Reserve
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
बेतिया: बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के एक बाघ की मौत हो गयी. मानपुर में नदी किनारे बाघ का शव मिला है. मृत बाघ की उम्र करीब ढाई से तीन वर्ष बताई जा रही है. फिलहाल यह घटना वन्य जीव संघर्ष में घटित होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

मानपुर जंगल क्षेत्र की घटना: घटना पश्चिम चंपारण जिले के वीटीआर के मंगुराहां वन क्षेत्र अंतर्गत मानपुर जंगल क्षेत्र की हैं. दोहरम नदी के पास बुधवार की सुबह एक बाघ मृत अवस्था में पाया गया है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने नदी किनारे मिले मृत बाघ की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी है.

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत (ETV Bharat)

छानबीन के लिए पहुंचे पदाधिकारी: एहतियातन वनकर्मियों ने बाघ के शव को ढक दिया है. घटनास्थल के आसपास किसी भी व्यक्ति के जाने पर रोक लगा दी गई है. इधर, घटना की जानकारी मिलते ही वन अधिकारी मानपुर के लिए रवाना हो गए हैं. फॉरेस्टर हिमांशु कुमार ने बाघ की मौत की पुष्टि की है.

"फिलहाल बाघ की मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है. डीएफओ सहित पटना से डॉक्टरों की टीम जांच के लिए रवाना हो चुकी है. वरीय पदाधिकारियों के पहुंचने के बाद ही मौत के कारणों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी." -हिमांशु कुमार, फॉरेस्टर

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत (ETV Bharat)

इससे पहले भी बाघ की मौत: बता दें कि इससे पहले भी एक बाघ की मौत हो गयी थी. 2024 के अगस्त में मंगुराहा वन क्षेत्र में एक नर व्यस्क बाघ की मौत हो गयी थी. वन विभाग के अनुसार दो बाघों की लड़ाई में एक की मौत हो गयी थी. उसके सिर, पैर और शरीर में गंभीर चोट लगी थी., जिससे उसकी जान चली गयी. वहां 2024 के मार्च में भी एक बाघ की मौत हो गयी थी. 2025 के मई में एक बाघ की मौत हुई थी. बता दें कि वर्तमान में वीटीआर में 59 बाघ हो गया है.

