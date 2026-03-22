ETV Bharat / state

झारखंड के इस इलाके में की गई बाघ देवता की स्थापना, टाइगर के लिए काफी चर्चित रहा है यह क्षेत्र

बाघ देवता की स्थापना पर पूजा अर्चना की गई ( Etv Bharat )

पलामूः शनिवार को पूरा देश प्रकृति का पर्व सरहुल मना रहा था. इसी सरहुल पर्व के दौरान झारखंड में बाघ देवता की स्थापना की गई है. बाघ देवता की स्थापना के लिए 15 से अधिक गांव के ग्रामीण एक जगह जमा हुए थे. दरअसल सरहुल प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और बाघ भी प्रकृति की रक्षा से जुड़ा हुआ है. झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के उत्तरी क्षेत्र के छिपादोहर के लात गांव में बाघ देवता की स्थापना की गई है.

बाघ जंगल में आस्था के प्रतीक के रूप में उभरेंगेः डिप्टी डायरेक्टर

शनिवार को सरहुल के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाघ देवता की स्थापना की गई और सैकड़ों ग्रामीणों ने पूजा शुरू की. पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर प्रजेशकांत जेना ने कहा कि बाघ देवता जंगल में आस्था और वन्यजीवों के संरक्षण के प्रतीक के रूप में उभरेंगे.

बाघ देवता की स्थापना के दौरान मौजूद लोग (Etv Bharat)

यह क्षेत्र बाघ के मूवमेंट के लिए चर्चित है

दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में जंगल एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए कई अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में पलामू टाइगर रिजर्व में रहने वाले ग्रामीणों को उनकी संस्कृति से भी जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिस इलाके में बाघ देवता की स्थापना की गई है, वह इलाका बाघ के मूवमेंट के लिए चर्चित रहा है.

पलामू का पीटीआर देश के नौ टाइगर रिजर्व में शामिल