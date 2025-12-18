सूरजपुर में टाइगर की मौत का खुलासा, करंट से गई थी जान, महिला सरपंच सहित 5 गिरफ्तार, आरोपी काट ले गए थे बाघ के नाखून और बाल
आरोपियों की गिरफ्तारी में डॉग स्कॉड की टीम ने अहम भूमिका निभाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 18, 2025 at 8:42 PM IST
सूरजपुर: बीते दिनों बलरामपुर फॉरेस्ट रेंज में बाघ की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. घटना की सूचना मिलते ही सूरजपुर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. जांच के दौरान मौके पर डीएफओ डीपी साहू भी पहुंचे. घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया. वन विभाग ने पक्का संदेह जताया कि बाघ की मौत प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि करंट लगने से हुई है. वन विभाग की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि जंगल में शिकार करने के लिए शिकारियों ने करंट लगाया था, लेकिन करंट की चपेट में बाघ आ गया. करंट की चपेट में आते ही बाघ की मौत हो गई. बाघ की मौत के बाद वन विभाग की टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया.
करंट से हुई थी बाघ की मौत, शिकार के लिए फैलाया था बिजली का तार
जांच टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए डॉग स्कॉड की मदद ली. खोजी कुत्ते को घटनास्थल पर ले जाया गया. खोजी कुत्ता थोड़ी देर तक वहीं पर सूंघकर घूमता रहा फिर वो वहां से सीधे दौड़ता हुआ महिला सरपंच के घर पहुंचा. महिला सरपंच के दरवाजे पर पहुंचकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा. जांच दल में शामिल लोगों ने तत्काल महिला सरपंच को मौके पर बुलाया और घर की तलाशी शुरू की. तलाशी के दौरान महिला सरपंच के घर से बाघ का नाखून और बाघ के बाल मिले.
महिला सरपंच सहित पांच गिरफ्तार
महिला सरपंच से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने चार और लोगों के नाम बताए जो इस वारदात में शामिल थे. टीम ने महिला सरपंच सहित सभी पांचों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए लोगों को जेल भी भेज दिया गया है.
जानिए कैसे शिकारियों के जाल में फंसा बाघ
दरअसल शिकारियों ने जंगली सूअर के शिकार के लिए जंगल में बिजली का करंट फैलाया था. लेकिन जंगली सूअर की जगह उस दिन बाघ करंट की चपेट में आ गया. शिकारी जब करंट लगाए जगह पर दिन के वक्त पहुंचे तो वहां पर बाघ का मरा पाया. शिकारियों ने तत्काल बाघ के नाखून और उसके बाल काट लिए और अपने साथ लेते गए. पकड़े गए लोगों ने बताया कि वो बाघ के बाल और नाखून को ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे. वो बाल और नाखून बेच पाते उससे पहले ही पकड़ लिए गए. वन विभाग की टीम ने गांव वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी जंगली जीवों का शिकार करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.
