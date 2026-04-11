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सरिस्का से बाहर निकल रहे शावक, अब रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी, एनटीसीए से अनुमति का इंतजार

मॉनिटरिंग के लिए रेडियो कॉलर लगाने की जरूरत: सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में बाघों के शावकों के रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव एनटीसीए को भेजा गया है. एनटीसीए की अनुमति मिलने पर अभी दो से तीन मेल शावकों को रेडियो कॉलर लगाने की योजना है. उन्होंने बताया कि सरिस्का में अभी बाघिन एसटी–12, एसटी–22 व एसटी–27 के शावकों की उम्र दो–ढाई साल से ज्यादा हो चुकी है. ये शावक अपनी टेरिटरी की तलाश में कई बार सरिस्का के जंगल से बाहर निकल जाते हैं. इन शावकों की मॉनिटरिंग के लिए रेडियो कॉलर लगाने की जरूरत है.

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब बाघों के शावकों को रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी है. सरिस्का प्रशासन ने फिलहाल दो से तीन शावकों को रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव एनटीसीए को भेजा है. एनटीसीए से मंजूरी मिलने के बाद संभवत: सरिस्का में शावकों को पहली बार रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे. करीब तीन बाघिनों के शावकों की उम्र दो साल से ज्यादा होने के कारण टेरिटरी के तलाश में वे बार–बार सरिस्का जंगल से बाहर निकल रहे हैं. इन शावकों की मॉनिटरिंग के लिए अब रेडियो कॉलर लगाना जरूरी हो गया है. सरिस्का में अभी बाघों की संख्या 52 है. इनमें आधे से ज्यादा शावक हैं. इनमें कई बाघों की उम्र दो से ढाई साल होने के कारण इनके बाहर निकलने की समस्या तेजी से बढ़ रही है.

सरिस्का में बाघों की आधी आबादी शावकों की: सरिस्का में बाघों की संख्या पहली बार सबसे ज्यादा 52 तक पहुंच चुकी है. इनमें शावकों की संख्या आधी से ज्यादा है. यानी सरिस्का में आने वाले समय में युवा बाघों का दबदबा कायम रहेगा. सरिस्का में शावकों की संख्या बढ़ने से अब टेरिटरी की मारामारी शुरू हो गई है. सामान्यत: शावक की उम्र दो से ढाई साल होने पर वह अपनी मां से अलग से होकर नई टेरिटरी बनाता है. टेरिटरी के लिए शावकों को जंगल में ऐसी जगह तलाशनी होती है, जहां किसी दूसरे टाइगर का विचरण नहीं हो. यही कारण है कि सरिस्का में इन दिनों शावकों के जंगल से बाहर निकलने की समस्या बढ़ रही है. इसी परेशानी से बचने के लिए शावकों को रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी है.

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शावकों से बढ़ रही सरिस्का की रौनक: बाघों के शावकों की संख्या बढ़ने से सरिस्का की रौनक बढ़ने लगी है. कारण है कि सरिस्का के ज्यादातर जंगल में शावकों की मौजूदगी है और पर्यटकों को शावकों की खूब साइटिंग हो रही है. बाघिनों के साथ शावकों की अठखेलियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही है. इससे सरिस्का की ख्याति देश–विदेश में बढ़ रही है. पिछले दिनों सरिस्का एवं अलवर बफर रेंज में पर्यटक शावकों की अठखेलियां देखकर रोमांचित हो चुके हैं. कई बार पर्यटकों को एक साथ तीन, चार तक बाघिन व शावक दिखाई दे चुके हैं.

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पूर्व में बाघों के सरिस्का से बाहर निकलने की हो चुकी घटनाएं: सरिस्का टाइगर रिजर्व से पूर्व में कई बार बाघ व शावक बाहर निकल चुके हैं. इनमें बाघ एसटी–24 लंबे समय से सरिस्का से बाहर जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ रेंज में घूम रहा है. वहीं टाइगर 2302, 2303, 2304 एवं 2305 भी पूर्व में सरिस्का से बाहर निकल चुके हैं. इनमें से ज्यादातर टाइगरों को सरिस्का प्रशासन वापस लाने में सफल रहा. वहीं एक टाइगर हरियाणा तक पहुंच गया, जिसे बाद में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया, जिसकी बाद में मौत हो गई.