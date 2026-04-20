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बाघों की दहाड़ से दहल उठा बांधवगढ़ का जंगल, बाघों के खूनी संघर्ष में शावक की हालत गंभीर

उमरिया: उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से दो बाघों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है. उनके आपसी संघर्ष में एक बाघ शावक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए मुकुंदपुर रेफर किया गया है.

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र ताला के बीट भद्रशिला आरएफ 333 में तड़के सुबह करीब 4:30 बजे कोलुहावाह कैंप के करीब बाघों के खूंखार दहाड़ से बांधवगढ़ का ये इलाका गूंज रहा था. कोलुहावाह कैंप के श्रमिकों को बाघों के लड़ने की खतरनाक आवाज सुनाई दी. श्रमिकों ने तुरंत इसकी सूचना उपसंचालक एवं सहायक संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को दी.

वन परिक्षेत्र ताला के बीट भद्रशिला आरएफ 333 में तड़के 4:30 बजे की घटना

सूचना मिलते ही तुरंत ही अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे. पेट्रोलिंग वाहन और पैदल गश्ती दल के माध्यम से भ्रमण करते हुए मौके पर पहुंचे. साथ ही दो हाथियों की मदद से क्षेत्र की सघन गश्ती की गई. सर्च करने पर पाया गया कि एक बाघ शावक घायल अवस्था में बैठा हुआ है, थोड़ी दूर एक वयस्क बाघ भी देखा गया. जिसके तुरंत बाद वरिष्ठ अधिकारियों से रेस्क्यू की अनुमति के संबंध में चर्चा की गई और हाथी की मदद से पहले वयस्क बाघ को दूर खदेड़ा गया. इसके बाद वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश तोमर ने घायल शावक को बेहोश कर उसका प्राथमिक उपचार किया.