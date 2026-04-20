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बाघों की दहाड़ से दहल उठा बांधवगढ़ का जंगल, बाघों के खूनी संघर्ष में शावक की हालत गंभीर

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र ताला के बीट भद्रशिला आरएफ 333 में तड़के 4:30 बजे की घटना. इलाज के लिए मुकुंदपुर भेजा गया शावक.

Bandhavgarh Tiger Reserve
आपसी संघर्ष में बाघ शावक बुरी तरह से घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 3:47 PM IST

3 Min Read
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उमरिया: उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से दो बाघों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है. उनके आपसी संघर्ष में एक बाघ शावक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए मुकुंदपुर रेफर किया गया है.

उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र ताला के बीट भद्रशिला आरएफ 333 में तड़के सुबह करीब 4:30 बजे कोलुहावाह कैंप के करीब बाघों के खूंखार दहाड़ से बांधवगढ़ का ये इलाका गूंज रहा था. कोलुहावाह कैंप के श्रमिकों को बाघों के लड़ने की खतरनाक आवाज सुनाई दी. श्रमिकों ने तुरंत इसकी सूचना उपसंचालक एवं सहायक संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को दी.

वन परिक्षेत्र ताला के बीट भद्रशिला आरएफ 333 में तड़के 4:30 बजे की घटना

सूचना मिलते ही तुरंत ही अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे. पेट्रोलिंग वाहन और पैदल गश्ती दल के माध्यम से भ्रमण करते हुए मौके पर पहुंचे. साथ ही दो हाथियों की मदद से क्षेत्र की सघन गश्ती की गई. सर्च करने पर पाया गया कि एक बाघ शावक घायल अवस्था में बैठा हुआ है, थोड़ी दूर एक वयस्क बाघ भी देखा गया. जिसके तुरंत बाद वरिष्ठ अधिकारियों से रेस्क्यू की अनुमति के संबंध में चर्चा की गई और हाथी की मदद से पहले वयस्क बाघ को दूर खदेड़ा गया. इसके बाद वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश तोमर ने घायल शावक को बेहोश कर उसका प्राथमिक उपचार किया.

घायल बाघ शावक के दोनों पैर में गंभीर चोट दिखाई दिए, साथ ही पीठ पर एवं गर्दन में केनाइन दांतों से बाघ शावक पर वार के निशान थे. बाघ शावक का अंडकोष भी क्षतिग्रस्त देखा गया, शावक के शरीर में आंतरिक रक्त स्राव भी देखा गया.

हालत गंभीर होने से इलाज के लिए मुकुंदपुर भेजा गया शावक

घायल बाघ शावक का प्राथमिक उपचार के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद उसे उपचार के लिए मुकुंदपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया है. टाइगर रिजर्व प्रबंधन घटनास्थल के आसपास की लगातार निगरानी कर रहा है.

6 माह का था शावक, प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मुकुंदपुर भेजा गया

बांधववगढ़ टाइगर रिजर्व के उपसंचालक योहान कटारा ने बताया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला वन परिक्षेत्र में बाघों के आपसी संघर्ष का मामला सामने आया है. घायल बाघ शावक की उम्र लगभग 6 माह बताई जा रही है. बाघ शावक गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद आगे के बेहतर इलाज के लिए मुकुंदपुर भेजा गया है.

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