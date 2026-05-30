ETV Bharat / state

टाइगर के शावक और हाथी का शव मिलने से वन महकमे में मचा हड़कंप, आपसी संघर्ष बताई जा रही वजह

खटीमा: उपवन प्रभाग खटीमा के सुरई वन रेंज में टाइगर (मादा शावक) व किलपुरा वन रेंज में हाथी का शव मिला. घटना से वन विभाग में हड़कंप मच गया है. सूचना पर टाइगर एवं हाथी के शवों को रेंज कर्मियों ने कब्जे में ले पशु डॉक्टर द्वारा पीएम कराया गया है. वन अधिकारियों ने दोनों घटनास्थलों का निरीक्षण किया, जबकि वन विभाग के अनुसार आपसी संघर्ष में जहां दोनों की मौत हुई है.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) से सटे सुरई रेंज क्षेत्र खटीमा में एक मादा शावक का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की. पशु चिकित्सकों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की. प्रारंभिक जांच में शावक की मौत आपसी संघर्ष में होना बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार तराई पूर्वी वन प्रभाग की सुरई रेंज का जंगल क्षेत्र पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, जहां बड़ी संख्या में वन्य जीवों का विचरण रहता है. बीते रोज सुरई रेंज के वन दरोगा राजू दास, वनरक्षक राहुल कुमार एवं वाचर लाला राम गश्त पर थे.

इसी दौरान उन्हें पीटीआर सीमा से लगे बग्गा-55 कंपार्टमेंट क्षेत्र में एक शावक पड़ा दिखाई दिया. वनकर्मियों ने शावक को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई हलचल नहीं होने पर पास जाकर देखा तो वह मृत अवस्था में पड़ा था. घटना की सूचना तत्काल वनक्षेत्राधिकारी राजेंद्र मनराल को दी गई. सूचना मिलते ही रेंजर राजेंद्र मनराल मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया. इसके बाद डीएफओ हिमांशु बांगड़ी एवं एसडीओ संचिता वर्मा भी मौके पर पहुंचे. वन विभाग के पशु चिकित्सक डॉ. राहुल सती और हिमांशु पांगती के पैनल द्वारा मादा शावक का पोस्टमार्टम कराया गया.