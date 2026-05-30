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टाइगर के शावक और हाथी का शव मिलने से वन महकमे में मचा हड़कंप, आपसी संघर्ष बताई जा रही वजह

खटीमा वन विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल में एक हाथी और टाइगर के शावक का शव मिला.

Khatima Forest Department
जंगल में मिला टाइगर और हाथी का शव (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 30, 2026 at 7:46 AM IST

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खटीमा: उपवन प्रभाग खटीमा के सुरई वन रेंज में टाइगर (मादा शावक) व किलपुरा वन रेंज में हाथी का शव मिला. घटना से वन विभाग में हड़कंप मच गया है. सूचना पर टाइगर एवं हाथी के शवों को रेंज कर्मियों ने कब्जे में ले पशु डॉक्टर द्वारा पीएम कराया गया है. वन अधिकारियों ने दोनों घटनास्थलों का निरीक्षण किया, जबकि वन विभाग के अनुसार आपसी संघर्ष में जहां दोनों की मौत हुई है.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) से सटे सुरई रेंज क्षेत्र खटीमा में एक मादा शावक का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की. पशु चिकित्सकों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की. प्रारंभिक जांच में शावक की मौत आपसी संघर्ष में होना बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार तराई पूर्वी वन प्रभाग की सुरई रेंज का जंगल क्षेत्र पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, जहां बड़ी संख्या में वन्य जीवों का विचरण रहता है. बीते रोज सुरई रेंज के वन दरोगा राजू दास, वनरक्षक राहुल कुमार एवं वाचर लाला राम गश्त पर थे.

इसी दौरान उन्हें पीटीआर सीमा से लगे बग्गा-55 कंपार्टमेंट क्षेत्र में एक शावक पड़ा दिखाई दिया. वनकर्मियों ने शावक को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई हलचल नहीं होने पर पास जाकर देखा तो वह मृत अवस्था में पड़ा था. घटना की सूचना तत्काल वनक्षेत्राधिकारी राजेंद्र मनराल को दी गई. सूचना मिलते ही रेंजर राजेंद्र मनराल मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया. इसके बाद डीएफओ हिमांशु बांगड़ी एवं एसडीओ संचिता वर्मा भी मौके पर पहुंचे. वन विभाग के पशु चिकित्सक डॉ. राहुल सती और हिमांशु पांगती के पैनल द्वारा मादा शावक का पोस्टमार्टम कराया गया.

चिकित्सकों के अनुसार मादा शावक की उम्र करीब आठ माह आंकी गई है. प्रारंभिक जांच में उसकी मौत आपसी संघर्ष में होना सामने आया है. पोस्टमार्टम के बाद सुरई वन परिसर में शावक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया.
राजेंद्र मनराल, वनक्षेत्राधिकारी

खटीमा उपवन प्रभाग के किलपुरा वन रेंज में भी आपसी संघर्ष में हाथी की मौत का मामला सामने आया है. पूर्वी किलपुरा वन क्षेत्र के कक्ष संख्या तीन में एक हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में हाथी की मौत आपसी संघर्ष के कारण होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे. जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम जंगल क्षेत्र में हाथियों की गणना का कार्य कर रही थी. इसी दौरान हेमंत कुमार को जंगल में एक मृत हाथी दिखाई दिया.

उन्होंने तत्काल इसकी सूचना किलपुरा रेंजर मनोज कुमार पांडे को दी, जिसके बाद मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ संचिता वर्मा भी मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया हाथी की मौत आपसी संघर्ष में हुई प्रतीत हो रही है. मृत हाथी के दांत सुरक्षित पाए गए हैं, जबकि गर्दन और पेट पर संघर्ष के स्पष्ट निशान मिले हैं. वन विभाग ने मामले की जानकारी डीएफओ पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी को दे दी है. हाथी का पोस्टमार्टम उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में कराया जाएगा.

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टाइगर और हाथी शव बरामद
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