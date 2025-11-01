ETV Bharat / state

बहराइच में शिकार छोड़कर बाघ कार के पीछे दौड़ा; वन विभाग ने शुरू की कांबिंग, सतर्क रहने की सलाह

हरखापुर गांम निवासी सर्वजीत सिंह ने बताया कि वह अपनी कार से साथियों के साथ खेत की तरफ जा रहे थे. तभी बाघ दिखा.

बहराइच में बाघ ने शिकार छोड़कर कार का किया पीछा.
बहराइच में बाघ ने शिकार छोड़कर कार का किया पीछा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 9:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: जिले में भेड़िए के बाद अब तेंदुआ और बाघ के हमलों का भी सिलसिला चल पड़ा है. खेत जा रहे ग्रामीण की कार देखकर बाघ ने शिकार खाना छोड़कर कार के पीछे दौड़ने लगा. इस घटना का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया है. बाघ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी गई है. वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. यह बाघ कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के हरखापुर गांव के पास देखा गया.

हरखापुर गांम के रहने वाले सर्वजीत सिंह ने बताया कि वह अपनी कार से साथियों के साथ खेत की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान गन्ने में खेत में शिकार खा रहे बाघ ने कार को आता देख लिया. इसके बाद वह शिकार को छोड़कर कार के पीछे दौड़ने लगा. साथ में बैठे साथी ने पूरे नजारे को कैमरे में कैद कर लिया.

बाघ ने किया पीछा. (Video Credit: Villagers)

कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि जैसे ही जानकारी मिली, कि आबादी वाले इलाके के पास बाघ घूमता दिखा है, तत्काल टीम को भेजकर ग्रामीणों को जागरूक कराया गया. साथ ही वन विभाग की टीम द्वारा पूरे इलाके की कांबिंग भी की जा रही है, ताकि कोई घटना न घटने पाए.

डीएफओ सूजर कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. लोगों से समूह में निकलने की अपील की गई है. छोटे बच्चों को अकेले घर से बाहर न घूमने देने की बात भी कही गई है.

हाल की घटनाएं

  • 24 अक्टूबर को कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के धर्मपुर रेंज के हरखापुर ग्राम की रहने वाली आयशा बानो उर्फ कुरेशा (45) अपने खेत की ओर जा रही थीं. जैसे ही वह खेत में धान काटने चलीं, उन पर बाघ ने हमला कर दिया था. इससे उनके सिर में गहरे घाव हो गए और गर्दन पर भी जख्म हो गया था.
  • कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के रमपुरवा स्थित संजीत कुमार (21) अपने हल्दी के खेत में घास हटा रहे थे. इसी दौरान जंगल से निकले बाघ ने उन पर हमला कर दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि जान बचाने के लिए संजीत काफी देर तक बाघ से संघर्ष करता रहा, मगर उसकी मौत हो गई.
  • कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के नवीनपुरवा मटेही ग्राम में 11 अक्टूबर को देर शाम रमाशंकर (38) साइकिल से अपने घर जा रहे थे. इस दौरान तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया था.
  • 12 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे निशानगाड़ा रेंज के नवीनपुरवा मटेही गांव की रहने वाली सनबरसी (35) पर तेंदुआ ने हमला कर दिया था.

यह भी पढ़ें: मथुरा में कारोबारी पिता-पुत्र की मौत; आपसी विवाद में लाइसेंसी रिवाल्वर से चली गोली ने ली जान

TAGGED:

TIGER CHASES CAR IN BAHRAICH VIDEO
BAHRAICH TIGER IN FIELD VIDEO
BAHRAICH FOREST DEPARTMENT ALERT
TIGER ALERT BAHRAICH VILLAGERS
BAHRAICH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.