ETV Bharat / state

बहराइच में शिकार छोड़कर बाघ कार के पीछे दौड़ा; वन विभाग ने शुरू की कांबिंग, सतर्क रहने की सलाह

बहराइच में बाघ ने शिकार छोड़कर कार का किया पीछा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: जिले में भेड़िए के बाद अब तेंदुआ और बाघ के हमलों का भी सिलसिला चल पड़ा है. खेत जा रहे ग्रामीण की कार देखकर बाघ ने शिकार खाना छोड़कर कार के पीछे दौड़ने लगा. इस घटना का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया है. बाघ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी गई है. वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. यह बाघ कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के हरखापुर गांव के पास देखा गया. हरखापुर गांम के रहने वाले सर्वजीत सिंह ने बताया कि वह अपनी कार से साथियों के साथ खेत की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान गन्ने में खेत में शिकार खा रहे बाघ ने कार को आता देख लिया. इसके बाद वह शिकार को छोड़कर कार के पीछे दौड़ने लगा. साथ में बैठे साथी ने पूरे नजारे को कैमरे में कैद कर लिया. बाघ ने किया पीछा. (Video Credit: Villagers)