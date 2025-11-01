बहराइच में शिकार छोड़कर बाघ कार के पीछे दौड़ा; वन विभाग ने शुरू की कांबिंग, सतर्क रहने की सलाह
हरखापुर गांम निवासी सर्वजीत सिंह ने बताया कि वह अपनी कार से साथियों के साथ खेत की तरफ जा रहे थे. तभी बाघ दिखा.
बहराइच: जिले में भेड़िए के बाद अब तेंदुआ और बाघ के हमलों का भी सिलसिला चल पड़ा है. खेत जा रहे ग्रामीण की कार देखकर बाघ ने शिकार खाना छोड़कर कार के पीछे दौड़ने लगा. इस घटना का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया है. बाघ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी गई है. वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. यह बाघ कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के हरखापुर गांव के पास देखा गया.
हरखापुर गांम के रहने वाले सर्वजीत सिंह ने बताया कि वह अपनी कार से साथियों के साथ खेत की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान गन्ने में खेत में शिकार खा रहे बाघ ने कार को आता देख लिया. इसके बाद वह शिकार को छोड़कर कार के पीछे दौड़ने लगा. साथ में बैठे साथी ने पूरे नजारे को कैमरे में कैद कर लिया.
कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि जैसे ही जानकारी मिली, कि आबादी वाले इलाके के पास बाघ घूमता दिखा है, तत्काल टीम को भेजकर ग्रामीणों को जागरूक कराया गया. साथ ही वन विभाग की टीम द्वारा पूरे इलाके की कांबिंग भी की जा रही है, ताकि कोई घटना न घटने पाए.
डीएफओ सूजर कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. लोगों से समूह में निकलने की अपील की गई है. छोटे बच्चों को अकेले घर से बाहर न घूमने देने की बात भी कही गई है.
- 24 अक्टूबर को कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के धर्मपुर रेंज के हरखापुर ग्राम की रहने वाली आयशा बानो उर्फ कुरेशा (45) अपने खेत की ओर जा रही थीं. जैसे ही वह खेत में धान काटने चलीं, उन पर बाघ ने हमला कर दिया था. इससे उनके सिर में गहरे घाव हो गए और गर्दन पर भी जख्म हो गया था.
- कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के रमपुरवा स्थित संजीत कुमार (21) अपने हल्दी के खेत में घास हटा रहे थे. इसी दौरान जंगल से निकले बाघ ने उन पर हमला कर दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि जान बचाने के लिए संजीत काफी देर तक बाघ से संघर्ष करता रहा, मगर उसकी मौत हो गई.
- कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के नवीनपुरवा मटेही ग्राम में 11 अक्टूबर को देर शाम रमाशंकर (38) साइकिल से अपने घर जा रहे थे. इस दौरान तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया था.
- 12 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे निशानगाड़ा रेंज के नवीनपुरवा मटेही गांव की रहने वाली सनबरसी (35) पर तेंदुआ ने हमला कर दिया था.
