देशभर में जल्द शुरू होगा टाइगर सेंसेस, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट देगा ट्रेनिंग, जानिये क्या रहेगा खास

रामनगर: इस साल देशभर में बाघों की गिनती (टाइगर सेंसेस) की तैयारी शुरू हो चुकी है. हर चार साल में होने वाली इस गिनती को लेकर अब वन विभाग को वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) प्रशिक्षण देगा. इस बार मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण शिविर राजाजी टाइगर रिजर्व में 18 से 20 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है.

इस प्रशिक्षण में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अलावा, उत्तराखंड के सभी बाघ पाए जाने वाले इलाकों के डीएफओ, एसडीओ और जूनियर रिसर्च फेलो शामिल होंगे. ये अधिकारी और शोधार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने-अपने वन प्रभागों में फील्ड स्टाफ को इसी प्रक्रिया में प्रशिक्षित करेंगे. जिससे आगामी गणना के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि न हो. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर बार की तरह इस गणना के वैज्ञानिक पहलुओं पर जोर दे रहा है. इस बार भी गिनती कैमरा ट्रैप विधि से की जाएगी. यह तकनीक आधुनिक और सटीक मानी जाती है. इसमें बाघों की तस्वीरों से उनकी स्ट्राइप पैटर्न (धारियों का पैटर्न) के आधार पर पहचान की जाती है. इससे देशभर के बाघों की वास्तविक संख्या और वितरण क्षेत्र का सही आंकड़ा सामने आता है.

कॉर्बेट टाइगर के एसडीओ अमित ग्वासीकोटि ने बताया हर बार बाघों की गिनती में वैज्ञानिक सटीकता को बढ़ाने के लिए वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट से विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. इस बार राजाजी में होने वाले प्रशिक्षण के बाद हमारे अधिकारी और वनकर्मी कैमरा ट्रैप सर्वे को और व्यवस्थित ढंग से पूरा करेंगे. इससे बाघों की उपस्थिति, मूवमेंट और संख्या के बारे में सटीक डेटा मिलेगा.बाघ संरक्षण से जुड़ा यह अभ्यास न केवल वन विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूत करेगा बल्कि आने वाले समय में वन्यजीव संरक्षण की नीतियों को भी अधिक प्रभावी बनाएगा.

बता दें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विश्व विख्यात है यहां पर बाघों के घनत्व के मामले में यह विश्व प्रसिद्ध है. यहां पर 260 से ज्यादा बाघ हैं.