छत्तीसगढ़ के सरगुजा में होगी बाघों की गिनती, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने पूरी की तैयारी

सरगुजा में बाघों की गिनती को लेकर वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है.

Tiger Census In CG
छत्तीसगढ़ में बाघों के गणना की तैयारी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 10:56 PM IST

2 Min Read
सरगुजा: छत्तीसगढ़ में वन्य प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश के सरगुजा संभाग में टाइगर की गिनती होगी. टाइगर की काउंटिंग अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 कार्यक्रम के तहत की जाएगी. बुधवार को सरगुजा में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अधिकारी मौजूद रहे.

वन विभाग के कर्मचारियों को किया गया ट्रेंड: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अधिकारियों ने सरगुजा के अधिकारी कर्मचारियों को बाघों की गणना से जुड़ी ट्रेनिंग दी. उन्हें गणना की बारीकियां सिखाई गई. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रेंज भर के लगभग 550 वन अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए.

Training in Surguja For Tiger Census
बाघों की गणना को लेकर सरगुजा में ट्रेनिंग (ETV BHARAT)

दिसंबर से शुरू होगी बाघों की होगी गिनती: सरगुजा में दिसंबर महीने से बाघों की गिनती का काम शुरू होना है. सरगुजा संभाग की बात की जाए तो गुरूघासी दास तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है. इस बीच बैकुंठपुर के साथ ही सूरजपुर जिले के लगे हुए जंगलों में बाघ की मौजूदगी भी लगातार बनी रहती है. समय समय पर बाघ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते है. अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 के अन्तर्गत गुरूघासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, अम्बिकापुर द्वारा सरगुजा सर्किल के लिए ट्रेनिंग आयोजित की गई.

कई स्तर पर हुई ट्रेनिंग: प्रशिक्षण सत्र में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) नागपुर से आये बायोलॉजिस्ट अनिल दशहरे, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ प्रतिनिधि उपेन्द्र दुबे शामिल हुए. इनके अलावा पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक मार्गदर्शन दिया. बाघ संरक्षण के प्रति राज्य के प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए यह आयोजन फील्ड स्टॉफ को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया.

इस प्रक्रिया में कैमरा ट्रैपिंग, लाइन ट्रांसेक्ट, हैबिटेट आंकलन और जन सहभागिता जैसे उन्नत विधियों का उपयोग किया जाता है. अखिल भारतीय बाघ गणना देश के बाघ संरक्षण प्रयासों की दिशा तय करने और नीतिगत निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2026 के बाघ गणना को अधिक सटीक, मानकीकृत और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा. इस कार्यक्रम में मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) वृत्त सरगुजा एस. वेंकटचलम, उप निदेशक एलीफेन्ट रिजर्व श्रीनिवास तेन्नेटी, डिप्टी डायरेक्टर टाईगर रिजर्व सौरभ सिंह ठाकुर के सथा वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे.

