बाघ गणना 2026 : धमतरी में वन कर्मचारियों को मिली विशेष ट्रेनिंग, ट्रेल सर्वे एवं कैमरा ट्रैप विधि की दी गई जानकारी
अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2026 के अंतर्गत धमतरी जिले में बाघ गणना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 15, 2026 at 10:26 AM IST
धमतरी: भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बाघ आबादी वाला देश कहा जाता है. ऐसे में एक बार फिर बाघ की गणना होने जा रही है. इसके लिए छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है. अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2026 के अंतर्गत जिले में बाघ गणना की तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं. इसी क्रम में वन विभाग के मैदानी अमले को बाघ गणना के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. यह प्रशिक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया.
धमतरी में बाघ गणना का प्रशिक्षण
जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम वनमंडल धमतरी के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त वनमंडलाधिकारी, समस्त उपवनमंडलाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र सहायक, बीट गार्ड सहित अन्य मैदानी कर्मचारियों ने सहभागिता की. प्रशिक्षण के दौरान बाघ गणना की दोनों प्रमुख विधियों, ट्रेल सर्वे पद्धति और कैमरा ट्रैप विधि की विस्तृत जानकारी दी गई.
ट्रेल सर्वे एवं कैमरा ट्रैप से बाघों की गतिविधियों पर रहेगी नजर
अधिकारियों ने बताया कि ट्रेल सर्वे पद्धति के अंतर्गत बाघ और अन्य वन्यप्राणियों के पदचिन्ह, मल, खरोंच के निशान और अन्य प्राकृतिक संकेतों के आधार पर आंकलन किया जाता है, जबकि कैमरा ट्रैप विधि में निर्धारित स्थलों और दूरी पर कैमरे स्थापित कर वन्यप्राणियों की गतिविधियों का वैज्ञानिक ढंग से आंकलन किया जाता है. इसके साथ ही शाकाहारी वन्यप्राणियों की गणना और उनके आवास क्षेत्र के मूल्यांकन की विधियों पर भी प्रकाश डाला गया.
धमतरी डीएफओ का कड़ा निर्देश
प्रशिक्षण के दौरान डीएफओ धमतरी डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने मैदानी कर्मचारियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन डेटा अपलोड करने, सूचनाओं को सटीक एवं सुरक्षित रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बाघ संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से यह गणना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी सतर्कता, जिम्मेदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करें.
बता दें कि अखिल भारतीय बाघ आकलन के माध्यम से बाघों की संख्या, उनके आवास एवं संरक्षण की स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है, जिससे भविष्य की संरक्षण रणनीतियां तय की जाती हैं.