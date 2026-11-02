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झारखंड में टाइगर सेल का गठन, 10 एक्सपर्ट तैनात, बाघों की गतिविधि की होगी मॉनिटरिंग

पलामू: झारखंड में टाइगर सेल का गठन किया गया है. टाइगर सेल झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से कार्य करेगा. टाइगर सेल में 10 अलग अलग एक्सपर्ट को तैनात किया गया है. टाइगर सेल झारखंड में बाघों की गतिविधि की मॉनिटरिंग करेगा और इस पर विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करेगा. पूरे झारखंड में एकमात्र बाघों के लिए संरक्षित एरिया पलामू टाइगर रिजर्व है.

पलामू टाइगर रिजर्व से ही पूरे झारखंड में बाघों की गतिविधि की निगरानी होती है और इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार की जाती है. 2023 में टाइगर फाउंडेशन की बैठक में टाइगर सेल का गठन करने का निर्णय हुआ था. उसके बाद से पलामू टाइगर रिजर्व से जुड़े 10 अलग-अलग अधिकारियों को एक्सपर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा था. सभी की ट्रेनिंग और आकलन के बाद टाइगर सेल का गठन हुआ है. टाइगर सेल में ही सभी 10 एक्सपर्ट को तैनात किया गया है.

झारखंड में टाइगर सेल का गठन (ETV BHARAT)

टाइगर सेल में एआई एक्सपर्ट, बायोलॉजिस्ट को भी किया गया शामिल

टाइगर सेल के माध्यम से बाघों की मॉनिटरिंग हाईटेक तरीके से की जाएगी और उससे संबंधित एक-एक रिपोर्ट को तैयार किया जाना है. टाइगर सेल में एआई एक्सपर्ट, बायोलॉजिस्ट, फील्ड एक्सपर्ट, ग्रास लैंड एक्सपर्ट, टूरिस्ट एक्सपर्ट, गाइड एक्सपर्ट, रेस्क्यू एक्सपर्ट, वेटनरी एक्सपर्ट की तैनाती की गई है.

बाघों की संख्या बढ़ाने पर जोर

पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में टाइगर सेल का मुख्यालय रहेगा. यह टीम बाघों की गतिविधि की रिपोर्ट तैयार करेगी और वरीय अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी. बाघों की संख्या बढ़ाने और उसके संरक्षण को लेकर यह टीम दूसरे वन कर्मियों को सलाह देगी और ट्रेनिंग देगी. पलामू टाइगर रिजर्व में फिलहाल एक डायरेक्टर, 2 डिप्टी डायरेक्टर आईएफएस रैंक के अधिकारी हैं. बफर एरिया के डिप्टी डायरेक्टर प्रजेशकान्त जेना टाइगर सेल की मॉनिटरिंग करेंगे.

पलामू टाइगर रिजर्व में कई ऐसे तकनीकी काम हैं, जिनको एक्सपर्ट के माध्यम से करवाया जाना है. 2023 में टाइगर फाउंडेशन में टाइगर सेल का प्रावधान किया गया था. 10 अलग-अलग एक्सपर्ट को मिलाकर टाइगर सेल का बनाया गया है, जो बाघों की गतिविधि की निगरानी करेंगे और उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगे. टाइगर सेल में एआई एक्सपर्ट, ग्रास लैंड एक्सपर्ट, टूरिस्ट एक्सपर्ट को भी तैनात किया गया है. सभी को ट्रेनिंग दिया गया है और सेल में शामिल अधिकारी, कर्मी दूसरे कर्मियों को भी ट्रेनिंग देंगे और बाघों के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे: प्रजेशकान्त जेना, डिप्टी, डायरेक्टर, पीटीआर

झारखंड में टाइगर सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम भी हुआ है शुरू, पांच वर्षों में सात बाघों के मूवमेंट हुआ है रिकॉर्ड

झारखंड में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने टाइगर सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम शुरू किया है. भारत सरकार की तरफ से टाइगर सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है. इस कार्यक्रम के तहत पलामू टाइगर रिजर्व में दो बाघिन और एक बाघ को लाया जाना है. दोनों बाघिन और बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर में रखा जाएगा. सॉफ्ट रिलीज सेंटर के माध्यम से बाघों का प्रजनन करवाया जाएगा और उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी.