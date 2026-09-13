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कार सवार के सामने अचानक आ गए दो बाघ, जानें फिर क्या हुआ?

काशीपुर क्षेत्र में देर रात जंगल से निकलकर सड़क पर आए दो बाघों ने कार सवार को दहशत में डाल दिया.

KASHIPUR ROAD
कार सवार के सामने आ धमके टाइगर्स (Photo-Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2026 at 10:08 AM IST

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रुद्रपुर: काशीपुर में देर रात उस वक्त कार सवार की सांसें थम गईं, जब जंगल से निकलकर दो बाघ अचानक सड़क पर आ गए. दोनों टाइगर काफी दूर तक कार के आगे-आगे दौड़ते नजर आए. कार सवार ने इस हैरान कर देने वाले वाक्ये को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों को रात के समय इस मार्ग पर सावधानी से आवाजाही करने की हिदायत दी.

बीती देर रात हेमपुर प्रतापपुर रोड पर एक कार सवार गुजर रहा था. इसी दौरान जंगल की ओर से अचानक दो बाघ निकलकर सड़क पर आ गए. कार की रोशनी पड़ते ही दोनों टाइगर सड़क पर आगे की तरफ दौड़ने लगे. कार सवार ने भी वाहन की गति को नियंत्रित रखा और सुरक्षित दूरी बनाए रखी. दोनों बाघ काफी दूर तक कार के आगे दौड़ते रहे. इस दौरान कार सवार के लिए यह नजारा जहां बेहद रोमांचक था, वहीं जंगली जानवरों की मौजूदगी के चलते उसकी चिंता भी बढ़ गई.

सड़क पर एक साथ दो बाघों के दिखाई देने का वीडियो अब सामने आया है. वीडियो में दोनों टाइगर सड़क पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि जंगल से निकलकर दोनों बाघ सड़क के रास्ते दूसरी ओर जा रहे थे. जंगल से सटे इस मार्ग पर वन्यजीवों की आवाजाही पहले भी सामने आती रही है. ऐसे में रात के समय इस सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है. वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र का निरीक्षण किया. वन विभाग की ओर से लोगों को रात के समय इस मार्ग पर अनावश्यक रूप से सफर नहीं करने की हिदायत दी गई है.
-प्रकाश आर्य,डीएफओ,रामनगर रेंज-

वन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि यदि रात के समय इस मार्ग से गुजरना जरूरी हो तो वाहन की गति नियंत्रित रखें और सड़क पर विशेष सावधानी बरतें. जंगल के आसपास वाहन चलाते समय तेज गति से वाहन चलाने से बचें और किसी भी वन्यजीव के सड़क पर दिखाई देने पर उसके करीब जाने या उसका पीछा करने की कोशिश न करें.

डीएफओ ने यह भी अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को सड़क या आबादी के आसपास कोई वन्यजीव दिखाई देता है तो वह तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दें. वन विभाग की ओर से संबंधित क्षेत्र में लगातार गश्त भी बढ़ा दी गई है, ताकि वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. फिलहाल सड़क पर दो बाघों के दौड़ने का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. वन विभाग की अपील है कि लोग वीडियो बनाने या वन्यजीवों के करीब जाने के बजाय अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और वन्यजीव दिखाई देने पर विभाग को तुरंत सूचित करें.

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