बहराइच में महिला पर बाघ का हमला; सिर और गर्दन पर गहरे घाव, खेत में चहलकदमी करते दिखा

बहराइच : कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के धर्मापुर रेंज में खेत जा रही महिला पर बाघ ने हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. ग्रामीणों की ओर से हांका लगाने पर बाघ जंगल की ओर भाग गया. महिला को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देख शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. वहीं कुछ देर बाद ग्रामीणों को बाघ फिर घूमता दिखा. खेत में चहलकदमी करते दिखा बाघ (Video credit: ग्रामीण और परिजन) कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के धर्मपुर रेंज के हरखापुर ग्राम के त्रिमुहानी की रहने वाली आयशा बानो उर्फ कुरेशा (45) अपने खेत जा रही थीं. पीड़िता के दामाद इरशाद ने बताया कि इस दौरान जैसे ही वह खेत में धान काटने चलीं उन पर बाघ ने हमला कर दिया. जिससे उनके सिर में गहरे घाव हो गए व गर्दन भी जख्मी हो गई. चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने लाठी डंडा लेकर हांका लगना शुरू किया तो बाघ जंगल की ओर चला गया. ग्रामीण महिला को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे. हालत गंभीर होने के चलते उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.