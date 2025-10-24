ETV Bharat / state

बहराइच में महिला पर बाघ का हमला; सिर और गर्दन पर गहरे घाव, खेत में चहलकदमी करते दिखा

डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही थर्मल कैमरे लगाए गए.

खेत में चहलकदमी करते दिखा
खेत में चहलकदमी करते दिखा (Photo credit: villagers)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 7:59 PM IST

Updated : October 24, 2025 at 8:27 PM IST

बहराइच : कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के धर्मापुर रेंज में खेत जा रही महिला पर बाघ ने हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. ग्रामीणों की ओर से हांका लगाने पर बाघ जंगल की ओर भाग गया. महिला को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देख शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. वहीं कुछ देर बाद ग्रामीणों को बाघ फिर घूमता दिखा.

खेत में चहलकदमी करते दिखा बाघ (Video credit: ग्रामीण और परिजन)

कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के धर्मपुर रेंज के हरखापुर ग्राम के त्रिमुहानी की रहने वाली आयशा बानो उर्फ कुरेशा (45) अपने खेत जा रही थीं. पीड़िता के दामाद इरशाद ने बताया कि इस दौरान जैसे ही वह खेत में धान काटने चलीं उन पर बाघ ने हमला कर दिया. जिससे उनके सिर में गहरे घाव हो गए व गर्दन भी जख्मी हो गई. चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने लाठी डंडा लेकर हांका लगना शुरू किया तो बाघ जंगल की ओर चला गया. ग्रामीण महिला को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे. हालत गंभीर होने के चलते उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर राजेश सोनकर ने बताया कि सिर और गर्दन पर ज्यादा घाव होने के चलते हालत गंभीर है. महिला को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है.

डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर टीम को रवाना किया गया. ग्रामीणों से सतर्क रहने की बात कही गई है. महिला के इलाज के लिए पांच हजार रुपये की सहायता राशि भी दी गई है. उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी होते ही आस पास में थर्मल कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही पिंजरे भी लगाए गए हैं. कल और टीमों को गांव में भेजा जाएगा. लोगों को वन विभाग की टीम की ओर से जागरूक भी किया जा रहा है. जंगल से सटे गांव में रहने वालों से समूह में चलने की बात भी कही गई है.

11 अक्टूबर को भी दो लोगों पर किया था हमला : कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के नवीनपुरवा मटेही ग्राम में शनिवार देर शाम रमाशंकर (38) साइकिल से अपने घर जा रहे थे. इस दौरान तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया था. वहीं 12 अक्टूबर की रविवार सुबह करीब 6 बजे इसी गांव की रहने वाली सनबरसी (35) पर तेंदुए ने हमला कर दिया था.

Last Updated : October 24, 2025 at 8:27 PM IST

