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बिजनौर में बाघ ने पशुपालक पर किया हमला, घायल पिता ने बेटे की बचाई जान

ग्रामीणों ने वन विभाग से की सुरक्षा की मांग

बाघ ने पशुपालक पर किया हमला
बाघ ने पशुपालक पर किया हमला (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 12:32 PM IST

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बिजनौर: मंडावली थाना क्षेत्र के गांव गुढा पंचायत के सहानपुर रेंज रविवार बाघ ने पशुपालक पर हमला कर दिया, जिसमें पशुपालक स्वामी रफी (33) हमले में घायल हो गया. पिता ने बेटे पर हमला देख बाघ पर डंडे से हमला किया, जिससे बाघ वन क्षेत्र की ओर भाग गया.



घायल पुत्र का कहना हैं कि पिता ना होते तो मेरी जान चली जाती. बाघ के हमले में रफी के हाथ व कंधे पर बाघ के पंजों के निशान मिले हैं. जानकारी के अनुसार, पिछले काफी समय से यह बाघ डेरों के आसपास घूमता रहता है. इस क्रम में रविवार की सुबह सवेरा पशु चराने जा रहा था, तभी बाघ ने हमला कर दिया. पहले भी कई बाघ पशुओं को अपना निवाला बना चुका है.

ग्रामीण (Video Credit; ETV Bharat)

पीड़ित का इलाज ग्राम प्रधान पति नरवेल सिंह ने समीप सरकारी अस्पताल में ले जाकर उपचार कराया. घटना की सूचना वन क्षेत्राधिकारी सहानपुर वन रेंज को दे दी गई है. ग्रामीण मुस्तफा, शमशेर, यामीन, गुलाम नबी आदि ने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की है.



मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम क्षेत्रिय वन अधिकारी सहारनपुर रेंज विकास कुमार व वन दारोगा मोहित कुमार द्वारा मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया. उन्होंने लोगों को सुरक्षा बरतने की सलाह दी.

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