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बिजनौर में बाघ ने पशुपालक पर किया हमला, घायल पिता ने बेटे की बचाई जान

बिजनौर: मंडावली थाना क्षेत्र के गांव गुढा पंचायत के सहानपुर रेंज रविवार बाघ ने पशुपालक पर हमला कर दिया, जिसमें पशुपालक स्वामी रफी (33) हमले में घायल हो गया. पिता ने बेटे पर हमला देख बाघ पर डंडे से हमला किया, जिससे बाघ वन क्षेत्र की ओर भाग गया.





घायल पुत्र का कहना हैं कि पिता ना होते तो मेरी जान चली जाती. बाघ के हमले में रफी के हाथ व कंधे पर बाघ के पंजों के निशान मिले हैं. जानकारी के अनुसार, पिछले काफी समय से यह बाघ डेरों के आसपास घूमता रहता है. इस क्रम में रविवार की सुबह सवेरा पशु चराने जा रहा था, तभी बाघ ने हमला कर दिया. पहले भी कई बाघ पशुओं को अपना निवाला बना चुका है.