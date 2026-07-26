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घास काट रही बुजुर्ग महिला पर बाघ ने घात लगाकर किया हमला, बहू की सूझबूझ से बची जान, गंभीर घायल

कुनखेत में बाघ के आतंक से लोग खौफजदा हैं. लोगों ने वन विभाग से जल्द बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है.

Ramnagar Kunkhet tiger terror
बुजुर्ग महिला पर बाघ ने किया हमला (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 26, 2026 at 1:21 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 1:59 PM IST

3 Min Read
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रामनगर: रामनगर वन प्रभाग के कुनखेत क्षेत्र में रविवार सुबह बाघ के हमले से हड़कंप मच गया. जंगल से सटे इलाके में घास काट रही 65 वर्षीय महिला पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया, हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. गनीमत रही कि महिला के साथ उसकी बहू भी मौजूद थी, जिसने शोर मचाकर किसी तरह बाघ को पीछे हटने पर मजबूर किया. घटना के बाद घायल महिला को तत्काल रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.

घटना रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज के अंतर्गत कुनखेत क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह करीब नौ बजे कुनखेत निवासी 65 वर्षीय बसंती देवी पत्नी बाली राम अपनी बहू के साथ बैली रिजॉर्ट के समीप घास काटने गई थी. बताया जा रहा है कि घास काटते समय अचानक झाड़ियों की ओर से बाघ निकलकर सामने आ गया और उसने बसंती देवी पर हमला कर दिया.

बाघ ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर किया घायल (Video-ETV Bharat)

बाघ के हमले से महिला के सिर और माथे पर गंभीर चोटें आईं,महिला की चीख-पुकार सुनकर उसकी बहू ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को भी घटना की जानकारी दी. इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल महिला को वहां से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया.सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई.

महिला अपनी बहू के साथ घास काटने गई थी तभी बाघ ने हमला कर दिया. वन विभाग की टीम को मौके पर भेजकर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है. बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप समेत अन्य जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
-कृष्ण सिंह मेहरा, वन रेंज अधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी कृष्ण सिंह मेहरा की मौजूदगी में महिला को रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रामनगर लाया गया जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

पूर्व ग्राम प्रधान हेमचंद्र ने बताया कि बाघ का हमला गांव से बिल्कुल सटे क्षेत्र में हुआ है. जिस जगह महिला घास काट रही थी, वह होटल की बाउंड्री से लगा इलाका है और उसके आगे जंगल शुरू हो जाता है. कई घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा. वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.

आबादी के बेहद करीब बाघ के हमले से कुनखेत क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत हैं. ग्रामीणों को अब अपने साथ-साथ मवेशियों की सुरक्षा की भी चिंता सताने लगी है.ऐसे में वन विभाग के सामने बाघ की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने और ग्रामीणों को सुरक्षित माहौल देने की बड़ी चुनौती है.

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Last Updated : July 26, 2026 at 1:59 PM IST

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