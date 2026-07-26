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घास काट रही बुजुर्ग महिला पर बाघ ने घात लगाकर किया हमला, बहू की सूझबूझ से बची जान, गंभीर घायल

रामनगर: रामनगर वन प्रभाग के कुनखेत क्षेत्र में रविवार सुबह बाघ के हमले से हड़कंप मच गया. जंगल से सटे इलाके में घास काट रही 65 वर्षीय महिला पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया, हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. गनीमत रही कि महिला के साथ उसकी बहू भी मौजूद थी, जिसने शोर मचाकर किसी तरह बाघ को पीछे हटने पर मजबूर किया. घटना के बाद घायल महिला को तत्काल रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.

घटना रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज के अंतर्गत कुनखेत क्षेत्र की है. जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह करीब नौ बजे कुनखेत निवासी 65 वर्षीय बसंती देवी पत्नी बाली राम अपनी बहू के साथ बैली रिजॉर्ट के समीप घास काटने गई थी. बताया जा रहा है कि घास काटते समय अचानक झाड़ियों की ओर से बाघ निकलकर सामने आ गया और उसने बसंती देवी पर हमला कर दिया.

बाघ ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर किया घायल (Video-ETV Bharat)

बाघ के हमले से महिला के सिर और माथे पर गंभीर चोटें आईं,महिला की चीख-पुकार सुनकर उसकी बहू ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को भी घटना की जानकारी दी. इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल महिला को वहां से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया.सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई.