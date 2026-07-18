बहराइच में घर के आंगन में सो रहे वृद्ध पर बाघ ने किया हमला, मौत
बाघ से बचाने के लिए रिश्तेदार इंद्रेश ने अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया. करीब 2 मिनट तक बचने के लिए वह संघर्ष करते रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 2:55 PM IST
बहराइच: घर में सो रहे वृद्ध पर बाघ ने हमला कर घायल कर दिया. बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई. डीएफओ ने बताया कि ये घटना शनिवार सुबह 4 बजे की है. मौके पर कांबिंग बढ़ा दी गई है. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के ककरहा रेंज के अहिरनपुरवा के रहने वाले श्रीराम यादव (86) और उनके रिश्तेदार इंद्रेश यादव घर के आंगन में चारपाई पर सो रहे थे. पोते सूरज ने बताया कि उनके बाबा जब सो रहे थे, इसी दौरान घर के पास स्थित खेत से निकले बाघ ने उन पर हमला कर दिया और घसीटने लगा. जिस पर पास में मौजूद उनके रिश्तेदार इंद्रेश ने अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया. करीब 2 मिनट तक वे बचने के लिए वह संघर्ष करते रहे.
पोते ने बताया, बाबा को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें बहराइच जिला अस्पताल रेफर किया गया था. यहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. डीएफओ कतर्निया घाट अपूर्व दीक्षित ने बताया कि आज कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग में ककरहा रेंज के अंदर ककरहा बीट में लोधनपुरवा गांव में यह घटना शनिवार सुबह घटित हुई.
वन विभाग की टीम ने त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान कर दी है. राहत आपदा कंपनसेशन की कार्रवाई की जा रही है. बाघ को पकड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है. वहां पर मॉनिटरिंग करके, गश्त बढ़ाते हुए एक पिंजरा इंस्टॉल करने की परमिशन के लिए लिख दिया गया है. ताकि जल्द से जल्द उसमें पिंजरा लगा दें और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो.
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