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बहराइच में घर के आंगन में सो रहे वृद्ध पर बाघ ने किया हमला, मौत

बहराइच: घर में सो रहे वृद्ध पर बाघ ने हमला कर घायल कर दिया. बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई. डीएफओ ने बताया कि ये घटना शनिवार सुबह 4 बजे की है. मौके पर कांबिंग बढ़ा दी गई है. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के ककरहा रेंज के अहिरनपुरवा के रहने वाले श्रीराम यादव (86) और उनके रिश्तेदार इंद्रेश यादव घर के आंगन में चारपाई पर सो रहे थे. पोते सूरज ने बताया कि उनके बाबा जब सो रहे थे, इसी दौरान घर के पास स्थित खेत से निकले बाघ ने उन पर हमला कर दिया और घसीटने लगा. जिस पर पास में मौजूद उनके रिश्तेदार इंद्रेश ने अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया. करीब 2 मिनट तक वे बचने के लिए वह संघर्ष करते रहे.