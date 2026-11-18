बाइक सवार दंपति पर बाघ का हमला, पत्नी को जबड़े में दबाकर जंगल ले जाने लगा बाघ, पति ने बचाई जान
रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में बाइक सवार दंपति पर बाघ ने हमला कर दिया. घटना में महिला के हाथ में चोट लगी है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 3:27 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज में बाघ के हमले की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. मवेशियों के लिए घास लेने जा रहे बाइक सवार दंपत्ति पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया. हमले में दोनों बाइक से नीचे गिर पड़े. इसके बाद बाघ महिला के हाथ को मुंह में दबोचकर जंगल की ओर खींचने लगा, लेकिन पति की हिम्मत, सूझबूझ और शोर मचाने पर बाघ महिला को छोड़कर जंगल में भाग गया. घटना में महिला का हाथ चोटिल हुआ है. घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.
जानकारी के मुताबिक, टेड़ा निवासी 50 वर्षीय बबली देवी, पत्नी दर्शन सिंह, बुधवार सुबह अपने पति के साथ मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल की ओर जा रही थीं. इसी दौरान आघे लाल पहाड़ी के पास ग्रासलैंड क्षेत्र में अचानक बाघ ने उनकी चलती बाइक पर हमला कर दिया. बाघ के हमले से बाइक सवार दंपत्ति सड़क पर गिर गए. इसके बाद बाघ ने बबली देवी को अपने पंजों और जबड़े में जकड़ लिया और जंगल की ओर घसीटने लगा.
इस खौफनाक मंजर के बीच दर्शन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने शोर मचाते हुए बाघ का सामना करने की कोशिश की. पति के लगातार हो-हल्ला करने पर बाघ महिला को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. इसके बाद वन विभाग की टीम ने तत्काल घायल महिला को पर्यटकों की जिप्सी के माध्यम से रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है.
घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है. जहां उनका उपचार जारी है. घटनास्थल पर वन विभाग की टीम की गश्त बढ़ा दी गई है और बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है. मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
-अंकित बडोला, एसडीओ, रामनगर वन प्रभाग-
पति की बहादुरी ने उस पल पत्नी की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई, जब बाघ उसे जंगल की ओर ले जा रहा था. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में वन्यजीवों की आवाजाही को लेकर चिंता बढ़ गई है.
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