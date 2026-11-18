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बाइक सवार दंपति पर बाघ का हमला, पत्नी को जबड़े में दबाकर जंगल ले जाने लगा बाघ, पति ने बचाई जान

बाइक सवार दंपति पर बाघ का हमला ( FILE PHOTO-ETV Bharat )

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज में बाघ के हमले की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. मवेशियों के लिए घास लेने जा रहे बाइक सवार दंपत्ति पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया. हमले में दोनों बाइक से नीचे गिर पड़े. इसके बाद बाघ महिला के हाथ को मुंह में दबोचकर जंगल की ओर खींचने लगा, लेकिन पति की हिम्मत, सूझबूझ और शोर मचाने पर बाघ महिला को छोड़कर जंगल में भाग गया. घटना में महिला का हाथ चोटिल हुआ है. घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक, टेड़ा निवासी 50 वर्षीय बबली देवी, पत्नी दर्शन सिंह, बुधवार सुबह अपने पति के साथ मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल की ओर जा रही थीं. इसी दौरान आघे लाल पहाड़ी के पास ग्रासलैंड क्षेत्र में अचानक बाघ ने उनकी चलती बाइक पर हमला कर दिया. बाघ के हमले से बाइक सवार दंपत्ति सड़क पर गिर गए. इसके बाद बाघ ने बबली देवी को अपने पंजों और जबड़े में जकड़ लिया और जंगल की ओर घसीटने लगा.