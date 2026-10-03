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रायसेन में बाइक सवार बुजुर्ग पर टाइगर का हमला, गंभीर हालत में भोपाल एम्स रेफर

दवा लेकर लौट रहे थे, रास्ते में टाइगर ने किया हमला, हाथ, पैर व कमर में गहरे घाव, जांच में जुटा वन विभाग. अमित दुबे की रिपोर्ट.

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बाइक सवार पर टाइगर का हमला (Getty Images and Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 8:29 AM IST

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रायसेन : मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बाघों की बढ़ती सक्रियता अब इंसनों के लिए बड़ा खतरा बनने लगी है. शुक्रवार को औबेदुल्लागंज वन मंडल के चिलवाहा परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़कोई में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां चलती बाइक पर पीछे बैठे बुजुर्ग पर बाघ ने हमला कर दिया. टाइगर के इस हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नाजुक हालत में भोपाल एम्स रेफर किया गया है.

दवा लेकर लौट रहे थे, रास्ते में टाइगर ने किया हमला

ग्राम बड़कोई निवासी बिना सिंह रायसेन जिला मुख्यालय से अपना इलाज करवाकर बाइक से गांव लौट रहे थे. वह बाइक पर पीछे बैठे थे और उनके एक परिजन बाइक चला रहे थे. गांव की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहले से घात लगाए बैठे टाइगर ने अचानक पीछे से बिना सिंह पर हमला कर दिया और उन्हें घसीटने की कोशिश की. अचानक हुए इस हमले से चीख-पुकार मच गई.

बुजुर्ग गंभीर हालत में भोपाल एम्स रेफर (Etv Bharat)

घायल के पोते भारत सिंह ने आपबीती बताते हुए कहा, " दादाजी इलाज कराकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में टाइगर ने छे से झपट्टा मार दिया. सूचना मिलते ही मैं तुरंत मौके पर पहुंचा और लहूलुहान हालत में दादाजी को रायसेन जिला अस्पताल ले आया. डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भोपाल एम्स अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत गंभीर हैं.''

वन विभाग का बयान, टाइगर या तेंदुआ, जांच के बाद स्पष्ट होगा

घटना की सूचना मिलते ही वन अमला हरकत में आ गया. चिलवाहा वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर) शशांक तिवारी ने बताया, '' एक ग्रामीण पर वन्यजीव द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. मौके पर पगमार्क और साक्ष्यों की जांच की जा रही है कि हमला किस वन्यजीव ने किया है. विभाग के कर्मचारी घायल बुजुर्ग के साथ भोपाल में मौजूद हैं. वन विभाग द्वारा उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया जाएगा और नियमानुसार हरसंभव मदद दी जाएगी.''

इस घटना के बाद इलाके के ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल से सटे रास्तों पर शाम ढलते ही निकलना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है.

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100 से अधिक बाघों का गढ़ बना रायसेन, बढ़ रहा मानव-वन्यजीव संघर्ष

रायसेन जिले में रातापानी टाइगर रिजर्व और सिंगोरी अभयारण्य आता है, जहां बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. 100 से अधिक बाघों की मौजूदगी वाला यह जिला अक्सर मानव-वन्यजीव द्वंद्व को लेकर सुर्खियों में रहता है. करोड़ों रुपये के बजट और सुरक्षा दावों के बावजूद ग्रामीण इलाकों में फेंसिंग और प्रभावी गश्त न होने से ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं. करीब दो वर्ष पहले भी जिले के नीमखेड़ा गांव में एक बाघ के हमले में एक बुजुर्ग की जान जा चुकी है.

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