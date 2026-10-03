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रायसेन में बाइक सवार बुजुर्ग पर टाइगर का हमला, गंभीर हालत में भोपाल एम्स रेफर

बाइक सवार पर टाइगर का हमला ( Getty Images and Etv Bharat )

रायसेन : मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बाघों की बढ़ती सक्रियता अब इंसनों के लिए बड़ा खतरा बनने लगी है. शुक्रवार को औबेदुल्लागंज वन मंडल के चिलवाहा परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़कोई में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां चलती बाइक पर पीछे बैठे बुजुर्ग पर बाघ ने हमला कर दिया. टाइगर के इस हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नाजुक हालत में भोपाल एम्स रेफर किया गया है.