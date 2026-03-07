ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी: बाजार से लौट रहे अधेड़ को बाघ ने बनाया निवाला, वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा

जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में वन्यजीवों के आने से ग्रामिणों में डर का माहौल.

बाघ का आतंक
बाघ का आतंक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 7:01 PM IST

लखीमपुर खीरी: जिले के संपूर्णानगर वन क्षेत्र में बाघ का आतंक जारी है. बीते रोज बाजार से घर लौट रहे एक अधेड़ व्यक्ति को बाघ ने अपना शिकार बना लिया. अगले दिन गन्ने के खेत से व्यक्ति का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

संपूर्णानगर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के अनुसार, मंझरा पश्चिम गांव के प्रताप नगर निवासी दर्शन सिंह का बेटा प्रगट सिंह 50 शुक्रवार बाजार से वापस घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बाघ ने उस पर हमला कर आपना शिकार बना लिया. देर रात तक प्रगट सिंह जब घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने तलाशी शुरू की, रिश्तेदारों और परिचितों से भी संपर्क किया, लेकिन कहीं उसका सुराग नहीं मिला.

शनिवार को परिजनों और ग्रामीणों ने दोबारा ढूंढना शुरू किया. इस दौरान गांव के ही दलजीत सिंह की नजर गन्ने के खेत में पड़े एक अधखाए शव पर पड़ी. शव देखकर उन्होंने तुरंत परिजनों को सूचना दी. मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान प्रगट सिंह के रूप में की.

मामले की सुचना मिलते ही संपूर्णानगर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेने कि कोशिश की, तो आक्रोशित परिजनों ने रोक दिया. मृतक की भाभी बलजिंदर कौर ने कहा कि जब तक वन रेंजर ललित कुमार स्वयं मौके पर आकर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक शव उठाने नहीं दिया जाएगा.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लोग खेतों तथा जंगल के आसपास जाने से भी डर रहे हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में बाघ को पकड़ने या उसे जंगल की ओर खदेड़ने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

मौके पर मौजूद थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार के मुताबिक परिजनों को समझा कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी.

