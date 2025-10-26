बहराइच में खेत में काम कर रहे युवक पर बाघ ने किया हमला; मौके पर मौत, गांव में दहशत
डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि युवक की मौत के बाद ग्रामीण नाराज हो गये थे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
बहराइच: रविवार को खेत में काम कर रहे युवक पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया. परिजनों ने बताया कि युवक हल्दी के खेत में घास काट रहा था. इसी दौरान उस पर बाघ ने हमला कर दिया. युवक की चीख सुनकर ग्रामीण उसको बचाने दौड़े. भीड़ देखकर बाघ युवक को छोड़कर भाग गया. हमले के बाद ग्रामीण दहशत में हैं.
काफी देर तक युवक ने बाघ से संघर्ष किया: कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के रमपुरवा स्थित 21 वर्षीय संजीत कुमार अपने हल्दी के खेत में घास हटा रहा था. इसी दौरान जंगल से निकले बाघ ने उस पर हमला कर दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि जान बचाने के लिए संजीत काफी देर तक बाघ से संघर्ष करता रहा, मगर उसकी मौत हो गई.
परिवार को आर्थिक सहायता दी गयी: चीख सुन दौड़े ग्रामीणों ने हांका लगानी शुरू की, तो बाघ जंगल की ओर भाग गया. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव में पहुंची. डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि युवक की मौत के बाद ग्रामीण नाराज हो गये थे. सभी को शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं 5000 रुपये की आर्थिक सहायता भी मौके पर पीड़ित परिवार को दी गई.
दो दिन पहले महिला पर किया था हमला: कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के धर्मपुर रेंज के हरखापुर ग्राम के त्रिमुहानी की रहने वाली आयशा बानो उर्फ कुरेशा (45 वर्ष) अपने खेत की ओर जा रही थीं. जैसे ही वह खेत में धान काटने चलीं, उन पर बाघ ने हमला कर दिया. इससे उनके सिर में गहरे घाव हो गए और गर्दन भी जख्मी हो गई.
11-12 अक्टूबर को दो लोगों पर किया था हमला: कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज के नवीनपुरवा मटेही ग्राम में शनिवार देर शाम रमाशंकर (38 वर्ष) साइकिल से अपने घर जा रहे थे. इस दौरान तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया था. वहीं 12 अक्टूबर की रविवार सुबह करीब 6 बजे इसी गांव की रहने वाली सनबरसी (35 वर्ष) पर तेंदुए ने हमला कर दिया था.
