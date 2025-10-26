ETV Bharat / state

बहराइच में खेत में काम कर रहे युवक पर बाघ ने किया हमला; मौके पर मौत, गांव में दहशत

बहराइच: रविवार को खेत में काम कर रहे युवक पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया. परिजनों ने बताया कि युवक हल्दी के खेत में घास काट रहा था. इसी दौरान उस पर बाघ ने हमला कर दिया. युवक की चीख सुनकर ग्रामीण उसको बचाने दौड़े. भीड़ देखकर बाघ युवक को छोड़कर भाग गया. हमले के बाद ग्रामीण दहशत में हैं.

काफी देर तक युवक ने बाघ से संघर्ष किया: कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज के रमपुरवा स्थित 21 वर्षीय संजीत कुमार अपने हल्दी के खेत में घास हटा रहा था. इसी दौरान जंगल से निकले बाघ ने उस पर हमला कर दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि जान बचाने के लिए संजीत काफी देर तक बाघ से संघर्ष करता रहा, मगर उसकी मौत हो गई.

परिवार को आर्थिक सहायता दी गयी: चीख सुन दौड़े ग्रामीणों ने हांका लगानी शुरू की, तो बाघ जंगल की ओर भाग गया. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव में पहुंची. डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि युवक की मौत के बाद ग्रामीण नाराज हो गये थे. सभी को शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं 5000 रुपये की आर्थिक सहायता भी मौके पर पीड़ित परिवार को दी गई.