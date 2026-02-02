ETV Bharat / state

पीलीभीत में बाघ ने किसान को दबोचा, लेकिन तभी मौत के मुंह से खींच लाए ग्रामीण

किसान गेहूं के खेत में फसल की रखवाली कर रहा था, साथ ही बकरियां भी चरा रहा था.

खेत में गेहूं की रखवाली कर रहे किसान को टाइगर ने दबोचा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 5:00 PM IST

पीलीभीत: तराई क्षेत्रों में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार दोपहर पीलीभीत के घुंघचिहाई थाना क्षेत्र के टूटापुल नहर की पटरी पर उस वक्त चीख-पुकार मच गई. जब एक आदमखोर बाघ ने खेत की रखवाली कर रहे किसान पर जानलेवा हमला कर दिया. गनीमत रही कि आसपास मौजूद किसानों ने साहस का परिचय दिया, जिससे किसान की जान बच सकी.

घटना सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है. सिमराया तालुके घुंघचिहाई गांव निवासी प्रेमराज (45) नहर के पास स्थित अपने खेत में गेहूं की फसल की रखवाली कर रहे थे. फसल की निगरानी के साथ-साथ वह अपनी बकरियां भी चरा रहे थे, तभी गन्ने के खेतों में घात लगाकर बैठे एक बाघ ने उन पर अचानक हमला बोल दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाघ ने इतनी तेजी से झपट्टा मारा कि प्रेमराज को संभलने का मौका तक नहीं मिला. बाघ ने किसान को दबोच लिया और उसे खींचकर नहर की पटरी की ओर ले जाने लगा. प्रेमराज ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया और शोर मचाना शुरू कर दिया. अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

प्रेमराज की चीखें सुनकर पास के खेतों में दवा का छिड़काव कर रहे अन्य किसान, ग्रामीण तुरंत लाठी-डंडे लेकर उस ओर दौड़ पड़े. ग्रामीणों को एक साथ शोर मचाते और ललकारते देख बाघ घबरा गया. ग्रामीणों की एकजुटता और आक्रामक रुख के कारण बाघ प्रेमराज को लहूलुहान हालत में छोड़कर वापस गन्ने के खेतों की ओर भाग निकला.

प्रेमराज के शरीर, गर्दन और हाथ-पैरों पर बाघ के दांतों और पंजों के गहरे जख्म आए हैं. परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. घायल प्रेमराज को निजी वाहन से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

एसडीएम पूरनपुर अजीत प्रताप ने बताया कि वन्य जीव के हमले की जानकारी मिली. घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है. वन विभाग की टीम घटना की जांच कर रही है.


