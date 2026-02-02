ETV Bharat / state

पीलीभीत में बाघ ने किसान को दबोचा, लेकिन तभी मौत के मुंह से खींच लाए ग्रामीण

पीलीभीत: तराई क्षेत्रों में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार दोपहर पीलीभीत के घुंघचिहाई थाना क्षेत्र के टूटापुल नहर की पटरी पर उस वक्त चीख-पुकार मच गई. जब एक आदमखोर बाघ ने खेत की रखवाली कर रहे किसान पर जानलेवा हमला कर दिया. गनीमत रही कि आसपास मौजूद किसानों ने साहस का परिचय दिया, जिससे किसान की जान बच सकी.

घटना सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है. सिमराया तालुके घुंघचिहाई गांव निवासी प्रेमराज (45) नहर के पास स्थित अपने खेत में गेहूं की फसल की रखवाली कर रहे थे. फसल की निगरानी के साथ-साथ वह अपनी बकरियां भी चरा रहे थे, तभी गन्ने के खेतों में घात लगाकर बैठे एक बाघ ने उन पर अचानक हमला बोल दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाघ ने इतनी तेजी से झपट्टा मारा कि प्रेमराज को संभलने का मौका तक नहीं मिला. बाघ ने किसान को दबोच लिया और उसे खींचकर नहर की पटरी की ओर ले जाने लगा. प्रेमराज ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया और शोर मचाना शुरू कर दिया. अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

प्रेमराज की चीखें सुनकर पास के खेतों में दवा का छिड़काव कर रहे अन्य किसान, ग्रामीण तुरंत लाठी-डंडे लेकर उस ओर दौड़ पड़े. ग्रामीणों को एक साथ शोर मचाते और ललकारते देख बाघ घबरा गया. ग्रामीणों की एकजुटता और आक्रामक रुख के कारण बाघ प्रेमराज को लहूलुहान हालत में छोड़कर वापस गन्ने के खेतों की ओर भाग निकला.