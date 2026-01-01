ETV Bharat / state

अल्मोड़ा के सल्ट में शोक में बदला नए साल का जश्न, बाघ ने महिला को बनाया निवाला

रामनगर: अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र से एक अत्यंत दुखद और हृदयविदारक घटना सामने आई है. 31 दिसंबर की देर रात जब दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, ठीक उसी समय उत्तराखंड के सल्ट विकासखंड के खोल्यों–टोटाम गांव में एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना लिया. इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल है. ग्रामीणों से भय व्याप्त है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला देर रात किसी आवश्यक कार्य से घर के आसपास निकली थी. तभी घात लगाए बैठे बाघ ने महिला पर अचानक हमला कर दिया. ग्रामीणों के शोर मचाने और मौके पर पहुंचने से पहले ही बाघ महिला को जंगल की ओर घसीट ले गया. घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया. वन विभाग और प्रशासन को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद वन कर्मी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.

वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के सर्चिंग के कुछ समय बाद घटना से कुछ दूरी पर महिला का क्षत विक्षत शव मिला. इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है. आए दिन जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में घुसकर जान-माल का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ठोस और स्थायी समाधान की दिशा में पर्याप्त कदम उठते नजर नहीं आ रहे हैं.