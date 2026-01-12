ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर: 69 वर्षीय बुजुर्ग को घसीटकर ले गया बाघ, जंगल के अंदर मिला शव, खौफ में ग्रामीण

उधम सिंह नगर के खटीमा सुरई वन रेंज में एक बाघ ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर उसे मार डाला.

KHATIMA SURAI FOREST RANGE
सुरई वन रेंज में बाघ ने बुजुर्ग को बनाया निवाला (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 12, 2026 at 6:01 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 6:24 PM IST

खटीमा: उधम सिंह नगर के खटीमा के सुरई वन रेंज में बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई. घटना के कुछ समय बाद ग्रामीणों ने क्षत विक्षत स्थिति में शव बरामद किया. मृतक रोजाना की तरह अपने मवेशियों को जंगल चराने ले गया था. ग्रामीणों का कहना उन्होंने शव के पास दो बाघ देखे थे. फिलहाल, पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

खटीमा के सुरई वन रेंज के बग्गा चौवन इलाके में टाइगर ने जंगल अपने मवेशी चराने गए बुजुर्ग 69 वर्षीय शेर सिंह कन्याल को अपना निवाला बना लिया. घटना रविवार की है. देर शाम जंगल से ग्रामीणों और वन विभाग ने शव को बरामद किया और पोस्टमॉर्टम के लिए नागरिक चिकित्सालय खटीमा भेजा.

69 वर्षीय बुजुर्ग को घसीटकर ले गया बाघ, जंगल के अंदर मिला शव (VIDEO-ETV Bharat)

परिजनों के अनुसार, मृतक शेर सिंह कन्याल रोजाना की तरह रविवार को भी अपने मवेशी जंगल ले गए थे. वहीं शाम के समय मवेशी घर पहुंच गए, लेकिन बुजुर्ग नहीं आए तो उन्हें चिंता हुई. ग्रामीणों द्वारा जंगल में खोजबीन की गई. अंधेरा होने के कारण ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से खोजबीन शुरू की तो कुछ दूरी पर बुजुर्ग की जैकेट पड़ी मिली. जबकि मौके पर जमीन पर घसीटने के कुछ निशान भी मिले. जब ग्रामीणों ने निशान का पीछा किया तो कुछ दूरी पर बुजुर्ग शेर सिंह का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ. ग्रामीणों का कहना है कि घटना स्थल के पास ग्रामीणों को दो टाइगर देखे.

घटना स्थल पर टाइगर की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे लगा दिए गए हैं. वन कर्मियों की गश्त को वनों से लगे ग्रामीण इलाकों में बढ़ाया गया है. ग्रामीणों से अपील की गई है कि फिलहाल वनों में ना जाएं. घटना स्थल पर पिंजरा लगाने के लिए उच्च अधिकारियों से निर्देश लिए जा रहे हैं. इसके साथ ही मृतक के परिजनों को वन अधिनियम के तहत मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई गतिमान है.
-राजेंद्र सिंह मनराल, रेंजर, सुरई वन रेंज खटीमा -

वन क्षेत्र से लगे गांवों की सीमा से एक किलोमीटर अंदर फेंसिंग की व्यवस्था की जाए. ताकि, जंगल के जानवर गांवों में प्रवेश ना कर सके और ग्रामीण अपने जानवरों के लिए चारा पानी बिना भय के जंगल क्षेत्र से प्राप्त कर सके. इससे वनाधिकार सुरक्षित रहेगा और मानव वन्य जीव संघर्ष भी रोका जा सकेगा.
- भुवन कापड़ी, खटीमा विधायक -

विधायक कापड़ी ने मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के लिए वन विभाग द्वारा त्वरित कदम उठाए जाने की मांग की. इसके अलावा, वन विभाग से मृतक शेर सिंह के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की.

