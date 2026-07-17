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बाघ ने किया शिकार, गन्ने के खेत में छिपकर बैठा था.. फिर मार डाला

बगहा में मसान नदी के किनारे बाघ ने बछड़े का शिकार किया. रिहायशी इलाके में बाघ की आहट से ग्रामीण दहशत में हैं, पढ़ें

BAGAHA TIGER ATTACK
बगहा में बाघ ने बछड़े का किया शिकार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 17, 2026 at 5:13 PM IST

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बगहा: बिहार के बगहा अनुमंडल अंतर्गत रामनगर प्रखंड के बड़ा बेलवा गांव के समीप मसान नदी किनारे गन्ने के खेत में छिपे बाघ के हमले में एक गाय के बछड़े की मौत हो गई. बछड़े के गायब होने की सूचना के बाद जब ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की तो उन्हें उसका शव मिला. साथ ही बाघ के पैरों के निशान मिलने के बाद ग्रामीणों ने हड़कंप मच गया.

बगहा में बाघ ने बछड़े का किया शिकार: ग्रामीण शुभनारायण यादव ने बताया कि बड़ा बेलवा गांव निवासी कृष्णा यादव अपने मवेशियों को मसान नदी किनारे चराने ले गए थे. इसी दौरान झाड़ियों में पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक हमला कर एक गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया.

BAGAHA TIGER ATTACK
खेत में छिपकर बछड़े का किया शिकार (ETV Bharat)

शिकार के बाद बाघ जंगल की निकल गया: उन्होंने आगे बताया कि, हमले के दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई. ग्रामीण शोर मचाते हुए घटनास्थल की ओर दौड़े लेकिन तब तक बाघ बछड़े को मार चुका था और आसपास के जंगल की ओर निकल गया.

''आज एक बाघ जो जंगल की तरफ से निकल कर आया उसने गाय के बछड़े को मार डाला. वहां उसके पैरों को निशान मिले. हम लोग खेत में घास काटने जाते है. लेकिन अब उधर जाने में डर लगता है.'' - सुगन देवी, बड़ा बेलवा गांव, बगहा

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सुगन देवी, बड़ा बेलवा गांव, बगहा (ETV Bharat)

क्या बोले डीएफओ?: डीएफओ विकास अहलावत ने बताया कि ''घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की राघिया रेंज की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बाघ के पैरों के निशान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी. वन विभाग ने आसपास के इलाके में निगरानी भी बढ़ा दी है.''

'विभाग ने ट्रैकिंग शुरू कर दी' : वन अधिकारियों ने बताया कि पिछले करीब एक सप्ताह से बाघ की गतिविधियां रिहायशी क्षेत्रों और मसान नदी के आसपास लगातार देखी जा रही हैं. बाघ जंगल से निकलकर सरेह में विचरण कर रहा था और वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग में जुटी थी, कि बाघ को वापस जंगल की तरफ मोड़ा जा सके. फिलहाल विभाग द्वारा बाघ की ट्रैकिंग शुरू कर दी गई है.

BAGAHA TIGER ATTACK
रिहायशी इलाके तक पहुंचा टाइगर (ETV Bharat)

''इसे देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. ग्रामीणों को जंगल और नदी किनारे अकेले नहीं जाने सुबह शाम मवेशियों को समूह में चराने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या बाघ के दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने का आग्रह किया है.'' - विकास अहलावत, डीएफओ

इलाके में दहशत का माहौल?: घटना के बाद बड़ा बेलवा और आसपास के गांवों में भय का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि बाघ की लगातार बढ़ती गतिविधियों से जन धन की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है. उन्होंने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और बाघ को सुरक्षित तरीके से आबादी से दूर खदेड़ने की मांग की है.

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