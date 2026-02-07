ETV Bharat / state

जंगल से सटे रास्ते ड्यूटी से लौट रहा था शख्स, झाड़ियों में खींच ले गया बाघ, शरीर का आधा हिस्सा मिला

नर्मदापुरम के पिपरिया-पचमढ़ी रोड पर झिरिया डेम के पास जंगल से सटे गांव बारीदेवी की घटना. ग्रामीणों ने किया पर चक्का जाम.

Tiger attacks man Narmadapuram
नर्मदापुरम में बाघ ने शख्स पर किया हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 5:46 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 6:17 PM IST

नर्मदापुरम: पिपरिया-पचमढ़ी रोड पर झिरिया डेम के पास जंगल से सटे गांव बारीदेवी के रास्ते पर आदमखोर बाघ ने एक युवक को अपना निवाला बना लिया. युवक शुक्रवार देर रात पचमढ़ी के होटल में काम करके वापस अपने गांव जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में बाघ से युवक का सामना हो गया. बाघ युवक को करीब 20 मीटर दूर झाड़ियां में ले गया, जहां उसके पेट और शरीर का कुछ हिस्सा खा गया.

इधर युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पिपरिया-पचमढ़ी रोड पर झिरिया नाके पर चक्काजाम कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत कराया और जाम खुलवाया. इधर सामान्य वन मंडल आदमखोर बाघ को गांव के पास से रेस्क्यू करने की कार्रवाई जल्द करने की बात कह रहा है.

होटल में कुक का काम करता था मृतक

सामान्य वन मंडल के एसडीओ अनिल विश्वकर्मा ने बताया "मृतक की पहचान कमल ठाकुर(40) निवासी बारीदेवी के रूप में हुई है. मृतक पचमढ़ी में कुक का काम करता था. सुबह सूचना मिली कि गांव में एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया तो मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की. झिरिया डेम के पास रास्ते में बाघ के पदचिह्न मिले. वहीं घटनास्थल के पास खून और शव घसीटने के निशान भी मिले हैं."

"कुछ ग्रामीणों ने बताया था कि मृतक को उसकी झोपड़ी से बाघ घसीट कर ले गया, लेकिन वहां किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले. प्रारंभिक तौर पर झिरिया डेम के पास बाघ द्वारा युवक को मारे जाने के सबूत मिले हैं. नियमानुसार वन्य प्राणी के हमले से मारे गए युवक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा."

खुली जाली पार करके आया बाघ

मृतक के भाई अतुवा ठाकुर ने बताया कि सुबह एक दूध वाले में बताया कि उसके भाई का शव झाड़ियों में पड़ा है. इसके बाद दूसरे ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां पर लहू लुहान शव पड़ा था. कुछ देर पहले बाघ के दहाड़ने की आवाज भी यहां से आई थी. गांव के कई लोगों ने ये आवाज सुनी थी. अतुवा ठाकुर ने बताया कि गांव के मार्ग में फेंसिंग की जाली एक स्थान से खुली हुई है. खुली जाली को पार करके बाघ ने मेरे भाई पर हमला किया है.

ग्रामीणों ने किया पर चक्का जाम

बाघ के हमले से मारे गए युवक के परिजनों और आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों ने झिरिया नाके पर मृतक को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया. इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. मौके पर पहुंच कर पुलिस ने लोगों का हंगामा शांत कराया और नियमानुसार मुआवजा देने का आश्वासन दिया.

