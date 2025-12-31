ETV Bharat / state

बाघ एंथोनी को मिलेगी नई 'दोस्त', बाघिन को पिंजरे में छोड़ा, 6 माह बाद आएंगे एक एनक्लोजर में

बाघ एंथोनी के सामने बाघिन को रखा जाएगा. छह माह बाद दोस्ती होने पर एक एनक्लोजर में रखा जा सकेगा.

Tigress released into cage
बाघिन को पिंजरे में छोड़ा (ETV Bharat Jodhpur)
जोधपुर: शहर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क के टाइगर एंथोनी को अब हमसफर मिलने वाली है. करीब एक माह पहले जूनागढ़ से लाई गई एक बाघिन को बुधवार को पिंजरे में छोड़ दिया गया. आमजन भी इसे अब निहार सकेंगे. एनिमल एक्सचेंज के तहत गत माह बाघिन को यहां लाया गया था. एक माह तक क्वारंटाइन रखने के बाद आज उसे सार्वजनिक किया गया है.

वन्य जीव विशेषज्ञ अब उसके व्यवहार पर नजर रखेंगे और धीरे-धीरे उसे एंथोनी के पास ले जाया जाएगा. पूर्व में बाघिन अंबिका के नाम पर विवाद के चलते बाद में उसे टी2 नाम दिया गया था. इसलिए अभी नई बाघिन का नामकरण नहीं किया गया है. क्षेत्रीय वन अधिकारी करणसिंह राजपुरोहित ने बताया कि सोमवार को बाघिन को बाहर लाए थे. करीब छह माह दोनों को आमने-सामने रखा जाएगा. दोनों की दोस्ती होने के बाद एक एनक्लोजर में रखा जाएगा. इसके व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी.

सर्दियों में किए विशेष इंतजाम: राजपुरोहित ने बताया कि बाघिन को बफैलो मीट दिया जा रहा है. डॉक्टर्स के निर्देश पर इसमें बदलावा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पार्क में पक्षियों को सर्दी के मौसम में अलग-अलग तरह का भोजन दिया जाता है. इस दौरान इनके बीमार होने की संभावना अधिक होती है. इस दौरान पक्षियों को अधिक से अधिक पालक और लहसुन और सब्जियां दी जा रही हैं. पार्क के कार्निवल सेक्शन जिसमें लेपर्ड और टाइगर सहित अन्य बड़े जानवर आते हैं, सर्दियों में इन्हें अधिक डाइट की जरूरत होती है. इस दौरान इन्हें उबला हुआ मीट भी दिया जाता है. साथ ही पानी में मिलाकर मल्टीविटामिन भी दिया जाता है.

ठंड से बचाने के लिए पिंजरों पर फाइबर सीट: माचिया पार्क के क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि सर्दी की छुट्टियों में दर्शकों की संख्या बढ़ रही है. प्रतिदिन तीन हजार लोग आ रहे हैं. सर्दी शुरू होने के साथ सभी एनिमल्स को ठंड से बचाने के लिए उपाय भी शुरू हो गए हैं. पिंजरों को फाइबर सीट से कवर किया गया है. ताकि वो सर्द हवाओं की चपेट में न आए. साथ ही जरूरत के अनुसार हीटर भी लगाए जाएंगे.

एंथोनी की साथी अंबिका की पिछले साल हुई थी मौत: माचिया में टाइगर एंथोनी और उसकी साथी अंबिका उर्फ अंबी (टी-2) को आठ साल पहले कानपुर जू से माचिया में लाया गया था. इनका कुनबा तो नहीं बढ़ा, लेकिन पिछले साल 20 मई को अज्ञात कारणों से अंबिका की मौत हो गई. तभी से एंथोनी अकेला था. एंथनी को साथी देने के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रशासन ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडएआई) के जरिये एनिमल एक्सचेंज के तहत जूनागढ़ जू प्रशासन की मांग पर मादा चिंकारा रखी. सहमति बनी तो जोधपुर से सीजेडएआई को प्रस्ताव भेजा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद 26 नवंबर को बाघिन लाई गई.

