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दुधवा टाइगर रिज़र्व में आमने-सामने दिखा बाघ और गैंडा, पर्यटकों ने देखा दुर्लभ नज़ारा

दुधवा टाइगर रिज़र्व में आमने-सामने दिखा बाघ और गैंडा. ( ईटीवी भारत )

लखीमपुर खीरी : जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व में बीते दिन वन्यजीव प्रेमियों को एक बेहद दुर्लभ और रोमांचक नजारा देखने को मिला. दुधवा टाइगर रिजर्व के छोटा बांके क्षेत्र स्थित वॉटर होल पर एक ओर गैंडा पानी में ठंडक का आनंद ले रहा था, तो दूसरी ओर एक बाघ उस पर नजरें गड़ाए घात लगाकर बैठा था. हालांकि बाघ ने हमला नहीं किया और दोनों वन्यजीवों का यह अनोखा आमना-सामना पर्यटकों के लिए यादगार बन गया. दुधवा टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. यहां अक्सर बाघ, हाथी, बारहसिंगा और गैंडे जैसे वन्यजीवों के दर्शन होते हैं, लेकिन बाघ और गैंडे का एक साथ दिखाई देना बेहद कम देखने को मिलता है. दुधवा टाइगर रिज़र्व में आमने-सामने दिखा बाघ और गैंडा. (ईटीवी भारत) वन्यजीव प्रेमी कौशलेन्द्र सिंह ने बताया कि वह बीते दिन दुधवा टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए पहुंचे थे. शाम का समय था और सफारी समाप्त होने वाली थी. तभी सूचना मिली कि छोटा बांके क्षेत्र के पास एक बाघ और गैंडा दोनों मौजूद हैं. सूचना मिलते ही पर्यटकों को लेकर जा रही जिप्सी मौके की ओर बढ़ी.