दुधवा टाइगर रिज़र्व में आमने-सामने दिखा बाघ और गैंडा, पर्यटकों ने देखा दुर्लभ नज़ारा
दुधवा में कई बार बाघ और अन्य वन्यजीवों को देखा है, लेकिन बाघ और गैंडे का इस तरह आमना-सामना पहली बार देखने को मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 3:48 PM IST
लखीमपुर खीरी : जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व में बीते दिन वन्यजीव प्रेमियों को एक बेहद दुर्लभ और रोमांचक नजारा देखने को मिला. दुधवा टाइगर रिजर्व के छोटा बांके क्षेत्र स्थित वॉटर होल पर एक ओर गैंडा पानी में ठंडक का आनंद ले रहा था, तो दूसरी ओर एक बाघ उस पर नजरें गड़ाए घात लगाकर बैठा था. हालांकि बाघ ने हमला नहीं किया और दोनों वन्यजीवों का यह अनोखा आमना-सामना पर्यटकों के लिए यादगार बन गया.
दुधवा टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. यहां अक्सर बाघ, हाथी, बारहसिंगा और गैंडे जैसे वन्यजीवों के दर्शन होते हैं, लेकिन बाघ और गैंडे का एक साथ दिखाई देना बेहद कम देखने को मिलता है.
वन्यजीव प्रेमी कौशलेन्द्र सिंह ने बताया कि वह बीते दिन दुधवा टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए पहुंचे थे. शाम का समय था और सफारी समाप्त होने वाली थी. तभी सूचना मिली कि छोटा बांके क्षेत्र के पास एक बाघ और गैंडा दोनों मौजूद हैं. सूचना मिलते ही पर्यटकों को लेकर जा रही जिप्सी मौके की ओर बढ़ी.
मौके पर पहुंचने पर जो दृश्य दिखाई दिया, उसने सभी को रोमांचित कर दिया. एक विशालकाय गैंडा वॉटर होल में पानी का आनंद ले रहा था, जबकि कुछ दूरी पर एक बाघ पूरी सतर्कता के साथ उस पर नज़र रखे हुए था. कुछ समय तक दोनों वन्यजीव एक-दूसरे की मौजूदगी देखते रहे, लेकिन बाघ ने हमला करने का प्रयास नहीं किया.
वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि वयस्क गैंडे पर हमला करना बाघ के लिए जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में बाघ अक्सर दूरी बनाए रखते हैं.
उनका कहना है कि दुधवा में कई बार बाघ और अन्य वन्यजीवों को देखा है, लेकिन बाघ और गैंडे का इस तरह आमना-सामना पहली बार देखने को मिला.
दुधवा टाइगर रिजर्व के उप निदेशक जगदीश आर ने बताया कि दुधवा में बाघ और गैंडे दोनों की स्वस्थ आबादी मौजूद है. कभी-कभी प्राकृतिक आवासों और जलस्रोतों के आसपास ऐसे दुर्लभ दृश्य देखने को मिल जाते हैं. यह दुधवा के समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमाण है. पर्यटकों से अपील है कि सफारी के दौरान वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और निर्धारित नियमों का पालन करें.