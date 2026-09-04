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नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क: टाइगर और लायन सफारी अग्रिम आदेश तक बंद, हमलावर टाइगर शिवाजी क्वारंटाइन

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का दौरा किया. सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

Nahargarh Biological Park Jaipur
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में घास काटने गई महिला की टाइगर के हमले से मौत के बाद वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. लॉयन सफारी को फिलहाल आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है. हमला करने वाले टाइगर शिवाजी को भी क्वारंटाइन किया गया है. इससे पहले टाइगर का पिंजरा खोलने वाली महिला वनकर्मी को निलंबित कर दिया गया था, जबकि रेंजर सहित तीन अन्य कर्मचारियों को एपीओ कर दिया था.

एसीएफ जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शुक्रवार को मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का दौरा किया. सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान सीसीएफ अनूप केआर, डीसीएफ आशीष व्यास, एसीएफ जितेंद्र सिंह शेखावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी जोगेंद्र सिंह शेखावत समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. 2 दिन पहले टाइगर के हमले में महिला मजदूर की मौत के बाद विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए टाइगर और लायन सफारी को आगामी आदेश तक बंद किया है.

Nahargarh Biological Park Jaipur
बाड़े में बैठा टाइगर (ETV Bharat Jaipur)

वहीं, हमला करने वाले टाइगर शिवाजी को कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है. इस दौरान गतिविधियों और स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि हमले की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और एंक्लोजर की समीक्षा की जा रही है. सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं.

पढ़ें: नाहरगढ़ पार्क में टाइगर का हमला: महिला मजदूर की मौत के बाद कार्रवाई, 3 वनकर्मी APO, 1 सस्पेंड

एक वनकर्मी निलंबित, तीन एपीओ: टाइगर का पिंजरा खोलने के आरोप में वनकर्मी हंसा कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया. गुरुवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी ने 3 वनकर्मियों नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय गौरव कुमार, सहायक वनपाल प्रदीप कुमार और सहायक वनपाल सोनू मीणा को APO किया गया है. तीनों के स्थान पर दूसरे अधिकारी-कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय, गश्ती दल प्रभारी रेंज जयपुर प्रादेशिक जोगेंद्र सिंह शेखावत को नाहरगढ़ जैविक उद्यान के क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. वनपाल सीताराम चौधरी को नाका प्रभारी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और सहायक वनपाल राजाराम मीणा को एंक्लोजर प्रभारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया.

यह भी पढ़ें: बिना बताए खोला टाइगर का पिंजरा, हमले में महिला मजदूर की मौत, 6 महिलाओं ने पेड़ और जाल पर चढ़ बचाई जान

ये था मामला: बुधवार सुबह सात महिलाएं टाइगर शिवाजी के एंक्लोजर में घास काट रही थीं. इस बीच अचानक पीछे से केयरटेकर ने पिंजरे का गेट खोल दिया, जिससे टाइगर डिस्प्ले एरिया में आ गया. वहां महिलाएं घास काट रही थीं. टाइगर महिलाओं के पीछे दौड़ा, महिलाओं ने पेड़ों और जाल पर चढ़कर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक महिला को टाइगर ने अटैक कर नीचे गिरा दिया. हमले में उसकी मौत हो गई. अन्य छह महिलाएं जाल पर चढ़कर बाहर की तरफ कूद गईं. सूचना पर कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे. तुरंत टाइगर को काबू कर वापस पिंजरे में बंद किया गया.

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