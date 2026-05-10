ETV Bharat / state

VIDEO... दुधवा टाइगर रिजर्व में आमने-सामने आए बाघ और भालू, 10 मिनट तक एक दूसरे को घूरते रहे, बाघ ने बदला रास्ता

भालू को देख बाघ ने बदला रास्ता. ( Photo Credit; Guide Raju )

लखीमपुर खीरी : दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को ऐसा रोमांचक नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. सोनारीपुर रेंज में सफारी के दौरान एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ जंगल के बीच रास्ते पर आराम करती नजर आई. पर्यटकों की जिप्सी जैसे ही वहां पहुंची, सभी ने गाड़ी रोककर इस दुर्लभ पल को कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया. कुछ देर तक बाघिन अपने शावकों के साथ सड़क पर बैठी रही और बाद में आराम से जंगल की ओर चली गई. गुजरात से आए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों का एक दल बीते शनिवार सुबह की शिफ्ट में दुधवा में सफारी कर रहा था. उनके साथ टाइगर रिजर्व के गाइड राजू मौजूद थे. गाइड ने बताया, जंगल के भीतर यह नजारा बेहद शांत लेकिन रोमांच से भर देने वाला था. पर्यटक बाघिन और उसके शावकों को बेहद करीब से देखकर उत्साहित नजर आए. दुधवा टाइगर रिजर्व का रोमांचक वीडियो. (Video Credit; Guide Raju)