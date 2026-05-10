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VIDEO... दुधवा टाइगर रिजर्व में आमने-सामने आए बाघ और भालू, 10 मिनट तक एक दूसरे को घूरते रहे, बाघ ने बदला रास्ता

गाइड राजू द्वारा रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

भालू को देख बाघ ने बदला रास्ता.
भालू को देख बाघ ने बदला रास्ता. (Photo Credit; Guide Raju)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
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लखीमपुर खीरी : दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को ऐसा रोमांचक नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. सोनारीपुर रेंज में सफारी के दौरान एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ जंगल के बीच रास्ते पर आराम करती नजर आई. पर्यटकों की जिप्सी जैसे ही वहां पहुंची, सभी ने गाड़ी रोककर इस दुर्लभ पल को कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया. कुछ देर तक बाघिन अपने शावकों के साथ सड़क पर बैठी रही और बाद में आराम से जंगल की ओर चली गई.

गुजरात से आए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों का एक दल बीते शनिवार सुबह की शिफ्ट में दुधवा में सफारी कर रहा था. उनके साथ टाइगर रिजर्व के गाइड राजू मौजूद थे. गाइड ने बताया, जंगल के भीतर यह नजारा बेहद शांत लेकिन रोमांच से भर देने वाला था. पर्यटक बाघिन और उसके शावकों को बेहद करीब से देखकर उत्साहित नजर आए.

दुधवा टाइगर रिजर्व का रोमांचक वीडियो. (Video Credit; Guide Raju)

सफारी से लौटते समय पर्यटकों की जिप्सी के सामने अचानक एक बाघ और भालू आमने-सामने आ गए. दोनों जंगली जानवर कुछ देर तक एक-दूसरे को घूरते रहे. माहौल तनावपूर्ण होता देख गाइड राजू ने पर्यटकों को सतर्क करते हुए गाड़ी से नीचे न उतरने की हिदायत दी. करीब 10 मिनट तक दोनों के बीच आमना-सामना चलता रहा, जिसके बाद बाघ ने अपना रास्ता बदल लिया और जंगल की ओर चला गया.

बता दें, जिन कोर इलाकों में बाघों की सक्रियता ज्यादा होती है, वहां भालू अक्सर दूसरे सुरक्षित क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, ताकि टकराव से बचा जा सके. यही वजह है कि बाघ और भालू का आमना-सामना बहुत कम देखने को मिलता है. दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन का कहना है कि पर्यटकों को हमेशा गाइड के निर्देशों का पालन करना चाहिए.

दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य वन रक्षक डॉ. एच राजा मोहन ने बताया कि जंगल में वन्यजीवों की गतिविधियां स्वाभाविक होती हैं और सफारी के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. गाइड राजू द्वारा रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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