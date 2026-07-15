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डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त कार्रवाई, मौके पर ही टिफिन IED और पाइप बम निष्क्रिय

कांकेर: कांकेर नारायणपुर सीमा से लगे जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में छिपाए गए नक्सली डंप से हथियार, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई. बरामद टिफिन IED, पाइप बम और बीजीएल सेल को बीडीएस टीम ने मौके पर ही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया.

कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के अनुसार जिले के नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत बुधवार को डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के हेटारकसा, पल्लाहूर और जपमरका गांवों के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग के दौरान एक नक्सल डंप का पता लगाया.

कांकेर में सुरक्षा बलों ने आईईडी डिफ्यूज किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

हथियार, आईईडी और पाइप बम मिले

सुरक्षा बलों ने डंप से एक .303 रायफल मैगजीन सहित, एक बीजीएल लॉन्चर, .303 रायफल के 4 राउंड, एके-47 के 30 राउंड, एसएलआर के 4 राउंड, 10 बीजीएल सेल, करीब 3 किलो का एक टिफिन IED, दो पाइप बम सहित अन्य नक्सली सामग्री बरामद की.

टिफिन और पाइप बम बरामद (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांकेर पुलिस का जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन

बरामद विस्फोटकों को सुरक्षा के मद्देनजर बीडीएस टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया. इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व बीएसएफ, डीआरजी और कोयलीबेड़ा थाना पुलिस के अधिकारियों ने किया. पुलिस का यह भी कहना है कि नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए डीआरजी, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्चिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.