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बिजली के खंभे से बांधकर बेदम पिटाई, कोरबा मेडिकल कॉलेज परिसर में बर्बरता

आरोपी की पिटाई के बाद गार्डों ने उसे पुलिस को सौंप दिया. सिविल लाइन पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी.

TIED TO POLE AND BEATEN
बिजली के खंभे से बांधकर बेदम पिटाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 8:42 AM IST

3 Min Read
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कोरबा: मेडिकल कॉलेज परिसर में चोरी के इल्जाम में युवक की बेदम पिटाई वहां मौजूद गार्डों ने कर दी. सुरक्षा एजेंसियों ने बिना पुलिस को सूचना दिए युवक को चोरी के इल्जाम में पहले खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी. मौके पर मौजूद भीड़ भी तमाशबीन बनी रही. पिटाई के दौरान युवक बार-बार खुद को बेगुनाह बताता रहा. कानून हाथ में लेने के बाद सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया.

चोरी के शक में युवक की बेदम पिटाई

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा की कमान कामथेन नामक कंपनी को दी गई है. इसी कंपनी द्वारा अलग-अलग शिफ्टों में सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगती है. घटना वाले दिन अपने निर्धारित रूटिन के तहत सुरक्षाकर्मी अस्पताल पहुंचे, इनमें राजेंद्र कुमार पटेल नामक सुरक्षाकर्मी भी शामिल था. वह बाइक को अस्पताल परिसर में खड़ी कर ड्यूटी के लिए चला गया. देर रात वाहन चालक उत्तम और एक अन्य कर्मचारी के साथ अस्पताल परिसर में टहल रहा था.

सुरक्षा कर्मियों ने पीछा कर युवक को पकड़ लिया

दोनों लोग परिसर में टहल रहे थे उसी दौरान उसकी नजर 2 युवक पर पड़ी, जो एक दोपहिया वाहन को धक्का देते अस्पताल से बाहर की ओर जा रहे थे. वाहन चालक और उसके साथी को युवकों पर संदेह हो गया. उन्होंने अस्पताल पहुंचकर सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों को जानकारी दी. जब राजेंद्र मौके पर पहुंचा तो उसकी बाइक गायब मिली. घटना की भनक लगते ही सुरक्षाकर्मी और सुपरवाइजर ने बाइक चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया. वे कोसाबाड़ी चौक के समीप पहुंचे. उन पर नजर पड़ते ही एक युवक भाग निकला, जबकि एक युवक को कर्मचारियों ने पकड़ लिया.

सिविल लाइन पुलिस करेगी जांच

नियमानुसार सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ाए आरोपी को महज सौ मीटर दूर सिविल लाइन पुलिस के हवाले करना था. इसके विपरीत आरोपी को अस्पताल परिसर ले गए. जहां पहले से ही सुरक्षाकर्मी, बाउंसर सहित कुछ अन्य मौजूद थे. सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों ने मामूली पूछताछ के बाद आरोपी को पीटना शुरू कर दिया. उन्होंने आरोपी को उसके ही शर्ट से हाथ को लोहे के विद्युत पोल में पीछे से बांध दिया, इसके बाद जमकर पिटाई शुरू कर दी.

पुलिस ने लिया घटना का संज्ञान

घटना के बाद पेट्रोलिंग पार्टी आरोपी को थाने लेकर आई, उनके पीछे-पीछे अस्पताल के सुरक्षाकर्मी भी थाने पहुंचे. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने साथियों के साथ अलग-अलग स्थानों से चोरी की बात स्वीकार की. वहीं युवक की पिटाई का वीडियो सामने आने पर सीएसपी कोरबा, प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि पकड़े गए युवक ने कितने बाइक के चोरी की है, उसके साथ हुई मारपीट की घटना पर भी भी संज्ञान लेकर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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