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बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए इन दो दिन नहीं मिलेंगे टिकट

वाराणसी: बाबा विश्वनाथ के दरबार में 9 से 10 नवंबर की शाम तक आरती, सुगम दर्शन के लिए टिकट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी. आगामी त्योहारों के मद्देनजर मंदिर प्रशासन की ओर से निर्णय लिया गया है. इस अवधि में आरती सुगम दर्शन और रुद्राभिषेक की टिकट बुकिंग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी.



दो दिन बन्द रहेगा टिकट की बुकिंग

इस बारे में मंदिर के एसडीएम शम्भू शरण ने बताया कि मंदिर की पूर्व परंपराओं एवं पर्व विशेष पर आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के तहत 09 नवम्बर को मध्याह्न भोग आरती के बाद से 10 नवम्बर की सायंकालीन सप्तऋषि आरती तक की निर्धारित अवधि में होने वाली समस्त आरतियों, सुगम दर्शन एवं रुद्राभिषेक की टिकट बुकिंग उपलब्ध नहीं रहेगी. यह व्यवस्था इस अवधि में संपन्न होने वाले पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों एवं पर्व संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है.





उन्होंने बताया कि इस अवधि में श्रद्धालुओं के लिए बाबा श्री विश्वनाथ के दर्शन बंद नहीं रहेंगे. अन्नकूट पर्व के आयोजन के तहत मंदिर गर्भगृह के पश्चिमी द्वार के समीप पारंपरिक सजावट एवं अन्य आवश्यक तैयारियों का कार्य किया जाएगा. इसके कारण पश्चिमी द्वार से आने वाले श्रद्धालुओं को गर्भगृह के अन्य निर्धारित द्वारों से सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक रूप से दर्शन कराया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रहे.







देव दीपावली पर भी होंगे सुगम दर्शन

उन्होंने बताया कि, 24 नवम्बर देव दीपावली के अवसर पर दर्शन सुचारू रूप से संचालित रहेगी. मंदिर न्यास की प्राथमिकता धार्मिक परंपराओं का विधिवत निर्वहन करने के साथ-साथ दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं सुव्यवस्थित दर्शन उपलब्ध कराना है.श्रद्धालुओं से अपील की जाती है कि वे पर्व के दौरान मंदिर प्रशासन द्वारा निर्धारित दर्शन व्यवस्था का पालन करें तथा टिकट बुकिंग एवं दर्शन संबंधी जानकारी के लिए मंदिर के आधिकारिक सूचना माध्यमों पर ही विश्वास करें.

