अंतरराज्यीय बस स्टैंड में टिकट काउंटर्स का लोकार्पण, कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए हुआ भूमिपूजन

अंतरराज्यीय बस स्टैंड में टिकट काउंटर्स का लोकार्पण ( Etv Bharat )

आने वाले समय में यहां मूलभूत सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा ताकि यात्रियों को बेहतर वातावरण मिल सके- नरपति पटेल,नपा अध्यक्ष

नए टिकट काउंटर खुलने से मिलेगी बड़ी सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल ने बताया कि नए बस स्टैंड को पूरी तरह क्रियाशील बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है.टिकट काउंटर शुरु होने से यात्रियों को एक ही परिसर में टिकट उपलब्ध होगा, जिससे भीड़भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति में सुधार आएगा.

कोंडागांव : कोंडागांव के नवीन अंतरराज्यीय बस स्टैंड में नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल ने 13 बस टिकट काउंटरों का लोकार्पण किया. इस अवसर पर एसडीएम अजय उरांव सहित जनप्रतिनिधि, बस ऑपरेटर और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे. लंबे समय से प्रतीक्षित इस सुविधा के शुरू होने से अब यात्रियों को टिकट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और बसों का संचालन व्यवस्थित ढंग से हो सकेगा.

एसडीएम अजय उरांव ने जानकारी दी कि बस टिकट के 13 काउंटरों के साथ ही बस स्टैंड परिसर में आठ नए कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया गया है. इन कॉम्प्लेक्स के बनने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बस स्टैंड परिसर में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

टिकट काउंटर्स का लोकार्पण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नवीन बस स्टैंड से बसों का संचालन सुचारू रूप से प्रारंभ करने के उद्देश्य से पुराने बस स्टैंड को आज से बंद कर दिया गया है- अजय उरांव,एसडीएम

नए बस स्टैंड के पास कॉम्प्लेक्स का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेला तक अस्थायी व्यवस्था लागू

अल्पकालीन व्यवस्था के तहत यात्रियों को जानकारी देने और संक्रमण काल को सहज बनाने के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों पर अस्थायी बस स्टॉपेज निर्धारित किए गए हैं. यह व्यवस्था कोंडागांव मेला तक लागू रहेगी. इसके बाद बसों का संचालन बायपास रोड से किया जाएगा, जिससे शहर के भीतर यातायात दबाव कम होगा.





भारी वाहनों को बायपास से ही गुजारा जाएगा



प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश करने के बजाय बायपास मार्ग से ही गुजारा जाएगा. इस संबंध में यातायात विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जनप्रतिनिधियों, स्थानीय व्यापारियों, बस ऑपरेटर्स और ऑटो चालकों के साथ बैठक कर समन्वित रूपरेखा तैयार की जाएगी, ताकि नवीन बस स्टैंड का संचालन सुचारू और व्यवस्थित रूप से किया जा सके.

