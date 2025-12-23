ETV Bharat / state

23–24 दिसंबर की रात बंद रहेगी टिकट बुकिंग, यात्रियों को होगी अस्थायी परेशानी

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि दिल्ली पीआरएस साइट पर पीएनआर फाइलों के कम्प्रेशन का कार्य किया जाना है.

December 23, 2025

नई दिल्ली: रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने एक अहम सूचना जारी की है. उत्तर रेलवे ने दिल्ली यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) से जुड़ी सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया है. यह अस्थाई बंदी 23 और 24 दिसंबर की मध्यरात्रि के दौरान लागू रहेगी. रेलवे प्रशासन के मुताबिक तकनीकी कारणों से यह कदम उठाया गया है, जिससे सिस्टम की कार्यक्षमता व डेटा प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि दिल्ली पीआरएस साइट पर पीएनआर फाइलों के कम्प्रेशन का कार्य किया जाना है. इसी वजह से 23 दिसंबर की रात 11 बजकर 45 मिनट से लेकर 24 दिसंबर 2025 की सुबह 4 बजकर 15 मिनट तक दिल्ली पीआरएस साइट कुल 4 घंटे 30 मिनट के लिए बंद रहेगी. इस दौरान दिल्ली साइट से जुड़ी कई अहम सेवाएं यात्रियों को उपलब्ध नहीं हो पाएंगी.

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस निर्धारित समयावधि में यात्रियों को पीएनआर स्टेटस की जानकारी नहीं मिल सकेगी. इसके अलावा करंट रिजर्वेशन, दिल्ली साइट की ट्रेनों के लिए इंटरनेट बुकिंग, टिकट निरस्तीकरण, चार्टिंग, ईडीआर (EDR) और पीआरएस काउंटरों पर मिलने वाली विभिन्न रिपोर्ट्स भी अस्थायी रूप से बाधित रहेंगी. यानी न केवल ऑनलाइन बल्कि आरक्षण काउंटरों पर भी संबंधित सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह एक नियमित तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सिस्टम को सुचारू व सुरक्षित बनाए रखना है. पीएनआर फाइलों के कम्प्रेशन से डेटा मैनेजमेंट बेहतर होता है और भविष्य में यात्रियों को तेज व भरोसेमंद सेवाएं मिलती हैं. हालांकि, इस अस्थायी बंदी के कारण रात के समय टिकट बुक कराने या कैंसिलेशन की योजना बना रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस अवधि को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा से जुड़ी योजनाएं पहले ही पूरी कर लें. यदि संभव हो तो टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन या पीएनआर जांच जैसे काम निर्धारित समय से पहले या बाद में करें, जिससे असुविधा से बचा जा सके. रेलवे प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि निर्धारित समय के बाद सभी सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएंगी. यात्रियों को बेहतर तकनीकी अनुभव मिलेगा.

