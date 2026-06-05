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घुटने के इलाज के लिए दिल्ली रवाना हुए दलाई लामा, उसके बाद धर्मगुरु जाएंगे लद्धाख

धर्मशाला: शुक्रवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला से दिल्ली के लिए रवाना हो गए. दिल्ली में दलाई लामा अपने बाएं घुटने का इलाज करवाएंगे. जिसके ठीक होने के बाद, वे जून के अंत में लद्दाख में जाएंगे. उनके कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, दलाई लामा लद्दाख में विश्राम करेंगे और वहां धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेंगे.

दलाई लामा अपने बाएं घुटने से संबंधित चिकित्सा जांच और इलाज के लिए दिल्ली चले गए हैं. स्वास्थ्य जांच और आवश्यक चिकित्सा परामर्श के बाद वे जून के अंत में लद्दाख के लिए रवाना होंगे. दलाई लामा इससे पहले 21 जून 2024 को घुटने के इलाज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे. 28 जून 2024 को न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी में उनके बाएं घुटने की सफल सर्जरी हुई सर्जरी के बाद, उन्होंने न्यूयॉर्क के सिरैक्यूज स्थित नैप्पी फार्म हाउस में कई सप्ताह आराम किया. इस दौरान उन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई स्वास्थ्य लाभ के दौरान, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित दीर्घायु प्रार्थना समारोहों में भी भाग लिया. इसके बाद वे 28 अगस्त 2024 को धर्मशाला स्थित अपने मुख्य निवास पर लौटने से पहले स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में एक अन्य धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए.