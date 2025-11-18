ETV Bharat / state

तिब्बती धर्मगुरु सोनम लामा की मानव सेवा, स्कूली बच्चों को बांटते हैं जरुरत का सामान, हर साल आते हैं हांगकांग से इंडिया

कौन हैं तिब्बती धर्मगुरु सोनम लामा : ये कहानी हैं सोनम लामा की जिनका जन्म छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में हुआ था. सोनम लामा 54 वर्ष के हो चुके हैं. सोनम लामा इन दिनों हांगकांग में पूजा-पाठ का काम करते हैं. सोनम लामा को दान में जो भी राशि मिलती है, वो हर साल अपने गांव आकर जरुरतमंदों की मदद करते हैं. बीते 9 वर्षों से सोनम लामा गरीब परिवारों और सरकारी स्कूलों के बच्चों को ठंड के मौसम में स्वेटर, साल, जूते-चप्पल, कंबल और रोजमर्रा की जरूरी सामग्री बांटते आ रहे हैं. सोनम लामा का न कोई परिवार है, न पत्नी, ना बच्चे. हांगकांग में रहने के बाद भी वो हर साल मैनपाट आकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. 2016 में शुरू की गई सेवा को आज भी वो निभा रहे हैं.

सरगुजा : तिब्बती धर्म गुरु सरगुजा के आदिवासी और गैर आदिवासी बच्चों को स्वेटर, जूता और चप्पल बांट रहे हैं. इस नेक काम के लिए तिब्बती धर्मगुरु हर साल हांगकांग से सरगुजा आते हैं. धर्मगुरु की माने तो वो अपने परिवार से मिली नसीहत का पालन बीते 9 साल से कर रहे हैं. तिब्बती धर्म गुरु हांगकांग में पूजा पाठ कराते हैं. उन्होंने ये जानकारी दी कि जंगल लामा में तपस्या करने वाले वो अंतिम व्यक्ति हैं.

ग्रामीणों से किया वादा निभाया : तिब्बती धर्मगुरु सोनम लामा ने बताया कि उनका जन्म, पढ़ाई मैनपाट में ही हुआ है. इसके बाद वो जंगल लामा गए, वहां 3 साल 9 महीने तपस्या की. फिर बोधगया में तपस्या की. पिता परपटिया और डाड़केसरा तक हाथ पकड़कर ले जाया करते थे. गांव के लोग शादी-ब्याह और कर्मा नाच के दौरान भोजन कराते थे और कहते थे बड़े होकर गांव वालों का ध्यान रखना, परिवार की इसी नसीहत से प्रेरित होकर वो आज भी ये सेवा कर रहे हैं.







तिब्बती धर्मगुरु सोनम लामा की मानव सेवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2016 से अपने गांव के छोटे-छोटे स्कूलों में बच्चों को शैक्षणिक सामग्री बांटते आ रहा हूं. बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की मुस्कान देखकर अपार खुशी मिलती है. शुरुआत में ठंड के मौसम में गांववालों को कंबल और चादर बांटते थे, लेकिन 2016 के बाद स्कूली बच्चों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया. मुझे करीब 8 हजार लोगों की जानकारी दी गई है, अभी तक करीब 5 हजार लोगों को सामग्री बांट चुका हूं. अभी दो दिन और है दो दिन में 2 हजार और लोगों तक पहुंच जाउंगा. इसमें करीब 6 से 7 लाख के खर्च में सब हो जाता है - सोनम लामा, तिब्बती धर्मगुरु



सोनम लामा को लेकर स्थानीय व्यक्ति बिट्टू सिंह बताते हैं कि तिब्बती धर्म गुरु के बारे में हम लोग सिर्फ सुनते थे पढ़ते थे. ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं -

हर साल आते हैं हांगकांग से इंडिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं. ठंड में उनको स्वेटर और कम्बल बांटते हैं. बड़ी बात है कि विदेश जाने के बाद भी वो अपने देश को याद कर रहे हैं.वापस आकर मदद कर रहे हैं - बिट्टू सिंह, स्थानीय

सरकारी स्कूल के बच्चों को बांटते हैं जरुरत का सामान : आपको बता दें कि सोनम लामा पिछले दो साल में स्कूलों के बच्चों को स्वेटर बांट रहे हैं. जब उन्होंने बच्चों से पूछा कि अगली बार क्या चाहिए, तो बच्चों ने चप्पल की मांग की. इसलिए इस बार वो 150 बच्चों को चप्पल भी दे चुके हैं.

कहां हुआ था जन्म : सोनम लामा का जन्म सरगुजा के कमलेश्वरपुर गांव के कैंप नम्बर 2 में हुआ. यहीं उनका मंदिर है, यहां से पढ़ाई करने के बाद वो करीब 4 साल जंगल लामा में रहे और फिर बोधगया गए. बोधगया में तपस्या पूरी करने के बाद सोनम लामा हांगकांग चले गए.अब इनकी उम्र 54 वर्ष हो चुकी है, लेकिन गांव की सेवा करने की चाह आज भी पहले जैसी ही है. सामग्री वितरण करने के लिए ये खुद गांव जाते हैं और पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं.





देश की पहली अर्थशाला, बच्चे खेल-खेल में सीख रहे वित्तीय गुण, बैंकिंग सिस्टम समेत साइबर ठगी से भी लोग होंगे जागरुक



राष्ट्रीय जल पुरस्कार: बालोद जल संचय अभियान में देश का सर्वश्रेष्ठ जिला



बलौदाबाजार जिला को जल संचयन में राष्ट्रीय सम्मान, कलेक्टर दीपक सोनी ने लिया जल संचय जनभागीदारी पुरस्कार