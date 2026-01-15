दुर्ग में बीयर बोतल को लेकर TI और बर्खास्त आरक्षक में विवाद? सोशल मीडिया से सामने आया मामला, जांच टीम गठित
विवाद के बाद CCTV फुटेज डिलीट होने की भी बात सामने आई है. हालांकि एएसपी मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 15, 2026 at 8:39 PM IST
दुर्ग: जिले में एक थाना निरीक्षक (TI) और एक बर्खास्त आरक्षक के बीच बीयर की बोतल को लेकर हुआ विवाद अब 4 दिन बाद सोशल मीडिया पर सामने आने से तूल पकड़ चुका है. मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल ने दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है. टीम को घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं.
क्या है मामला: दरअसल घटना रविवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है. सुपेला थाना क्षेत्र में पदस्थ TI अपने भाई को छोड़ने दुर्ग के सिंधिया नगर जा रहे थे. इसी दौरान स्मृतिनगर चौकी के पास उनकी मुलाकात वहां पूर्व में पदस्थ रहे एक बर्खास्त आरक्षक से हुई. बर्खास्त आरक्षक ने निरीक्षक से अभिवादन किया और कथित तौर पर बीयर पीने का आग्रह किया.
जबरन पकड़ाने की कोशिश: बताया जा रहा है कि TI के मना करने के बावजूद उसने बीयर की बोतल निकालकर जबरन पकड़ाने की कोशिश की. इसके बाद निरीक्षक ने बोतल लेकर जमीन पर फेंक दी, जिससे विवाद शुरू हो गया और मौके पर कहासुनी बढ़ गई. हालांकि उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन चार दिन बाद यह वीडियो और जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी.
CCTV डिलीट होने की बात: सबसे गंभीर सवाल तब खड़ा हुआ जब सामने आया कि जिस स्थान पर शराब पार्टी की बात कही जा रही है, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज अगले ही दिन डिलीट कर दिया गया. इससे पूरे घटनाक्रम को दबाने की आशंका गहराती जा रही है. दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने कहा कि मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.
हमने जगह चिन्हांकित किए हैं, अगर सही में ऐसी घटना हुई है और पुलिस वाले की संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारी को लिखा जाएगा- मणिशंकर चंद्र, दुर्ग ग्रामीण एएसपी
पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.