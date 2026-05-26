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अंबाला में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए थायराइड प्रोस्टेट और NET विशेष क्लीनिक शुरू, आधुनिक तकनीक से मरीजों का इलाज होगा आसान

थायराइड कैंसर है खतरनाकः डॉक्टर प्रगति गर्ग ने बताया कि "इन क्लीनिकों में मरीजों के लिए जरूरी लैब टेस्ट और अन्य महत्वपूर्ण जांचें शुरू कर दी गई हैं. थायराइड कैंसर के संदर्भ में उन्होंने बताया कि यह आमतौर पर एक धीमा बढ़ने वाला और माइल्ड कैंसर होता है, लेकिन यदि समय पर इसका सही इलाज न मिले, तो इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है."

अंबाला: अटल कैंसर केयर हॉस्पिटल अंबाला छावनी में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए थायराइड, प्रोस्टेट और NET (न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर) विशेष क्लीनिक शुरू किए गए हैं. अस्पताल की नव-नियुक्त एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. प्रगति गर्ग ने बताया कि "प्रोस्टेट क्लीनिक सोमवार/बुधवार और थायराइड क्लीनिक शुक्रवार को लगाया जाएगा. मरीजों के लिए जांच, परामर्श और उपचार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. गंभीर मरीज अन्य दिनों में भी डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं. अस्पताल में कैंसर से जुड़ी जांच और इलाज निशुल्क किए जा रहे हैं."

कैंसर का सटीक पता लगाने के लिए जांच की सुविधा उपलब्धः अस्पताल में मरीजों की जांच के लिए फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी की जाएगी, जिससे कैंसर के प्रकार का सटीक पता लगाया जा सकेगा. शुरुआती चरण में प्रभावित ग्लैंड को सर्जरी द्वारा निकाल दिया जाता है और करीब डेढ़ महीने बाद, जब टिशू पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, तब मरीजों को रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी दी जाती है. यह विशेष थेरेपी थायराइड, प्रोस्टेट और NET तीनों प्रकार के कैंसर में बेहद कारगर है.

थेरेपी के बाद भी फॉलो-अप की सुविधाः उन्होंने आगे कहा कि "वर्तमान में रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी के तहत आयोडीन ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक स्कैन के लिए मरीजों को पीजीआई (PGI) चंडीगढ़ भेजा जाता है. वहां ट्यूमर के प्रकार और मरीज की जरूरत के हिसाब से थेरेपी पूरी होने के बाद, मरीज का आगे का पूरा फॉलो-अप और देखरेख इसी अस्पताल में की जाती है."

कैंसर से जुड़ी सभी जांचें और उपचार पूरी तरह से निशुल्क: डॉ. गर्ग ने स्पष्ट किया कि "प्राइवेट अस्पतालों में अक्सर कैंसर के इलाज को लेकर मरीज असमंजस में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता. इसी को ध्यान में रखते हुए अंबाला छावनी के अटल कैंसर केयर हॉस्पिटल में मरीजों को सटीक ट्रीटमेंट प्लान, फॉलो-अप और काउंसिलिंग प्रदान की जा रही है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अस्पताल में कैंसर से जुड़ी सभी प्रकार की जांचें और उपचार पूरी तरह से निशुल्क किए जा रहे हैं."

इन बातों का न भूलकर भी न करें नजरअंदाजः उन्होंने ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "यदि गले में गांठ, निगलने में परेशानी, लगातार सूजन या लंबे समय से घेंघा जैसी समस्या हो तो उसे नजर अंदाज न करें. समय रहते जांच करवाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शुरुआती चरण में पता लगाया जा सकता है और इलाज भी अधिक प्रभावी होता है."