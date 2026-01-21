ETV Bharat / state

प्रेगनेंट महिलाओं को थायरॉइड से हो सकती है ये समस्याएं, जानिए

लखनऊ: थायरॉइड महिलाओं में होने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है. यह समस्या हार्मोन के असंतुलन होने से होती है. आज के समय में बहुत से लोग हाइपरथायरायडिज्म या हाइपोथायरायडिज्म से पीड़ित होते हैं. अगर थायरॉइड हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है, तो इसे हाइपर कहते हैं और अगर यह कम होता है, तो इसे हाइपो कहते हैं. बता दें महिलाओं में समय से पूर्व प्रसव (premature delivery) की समस्या बढ़ रही है. KGMU के अध्ययन के अनुसार गर्भवती महिलाओं को थायरॉइड की समस्या होने पर भी समय से पूर्व प्रसव (Pre Delivery) हो सकता है. प्री डिलीवरी से पैदा होने वाले शिशु को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं. इस अध्ययन को एनल्स ऑफ अफ्रीकन मेडिसिन जर्नल में स्थान मिला है.

उन्होंने कहा कि अध्ययन के Conclusion में हाइपोथायरॉइडिज्म से पीड़ित महिलाओं में समय से पूर्व प्रसव की आशंका ज्यादा पाई गई. हाइपोथायरॉइडिज्म से पीड़ित महिलाओं के शिशुओं में श्वसन संकट सिंड्रोम Respiratory Distress Syndrome (आरडीएस) होने का खतरा भी ज्यादा था. ऐसे शिशुओं को नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में उपचार के साथ ही वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखने की जरूरत भी पड़ी.



शिशुओं में भी बढ़ा मिला हार्मोन: डॉ. पुष्पलता ने बताया कि अध्ययन के दौरान यह भी देखा गया कि थायरॉइड की समस्या वाली महिलाओं के शिशुओं के गर्भनाल रक्त (cord blood) में thyroid stimulating hormone (टीएसएच) का स्तर भी अधिक था. इसी वजह से नवजात शिशुओं को NICU में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ा. इन शिशुओं को ऑक्सीजन उपचार की अधिक जरूरत पड़ी.



हाइपरथायरॉइडिज्म के लक्षण: वजन घटना, हाथों में कंपन, गर्मी सहन न कर पाना, नींद आने में समस्या, बार-बार प्यास लगना, ज्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना, कमजोरी, चिंता और घबराहट.



हाइपोथायरॉइडिज्म के लक्षण: काम में सुस्ती और थकान, वजन बढ़ना, ठंड लगना, त्वचा का सूखापन, बालों का झड़ना, कब्ज, मासिक धर्म में अनियमितता, अवसाद, याददाश्त कमजोर होना.



जानिए क्या है समस्या: उन्होंने बताया कि थायरॉइड ग्रंथि गर्दन के सामने स्थित होती है और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का स्त्राव करती है. जब इस ग्रंथि से हार्मोन का उत्पादन बहुत कम (हाइपोथायरॉइडिज्म) या बहुत अधिक (हाइपरथायरॉइडिज्म) हो जाता है, तो यह एक विकार का रूप ले लेता हैं.



समस्या के कारण: आयोडीन की कमी, ऑटोइम्यून बीमारियां, आनुवांशिक बीमारी, हार्मोनल बदलाव.



इन लोगों ने किया शोध: यह अध्ययन डॉ. प्रतिष्ठा दुबे, डॉ. कंचन सिंह, डॉ. सुमन सिंह, डॉ. पुष्पलता शंखवार और डॉ. मंजूलता वर्मा ने किया है.

