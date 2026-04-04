ETV Bharat / state

झारखंड में मौसम ने फिर ली करवट, 4 अप्रैल को गरज-बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, सरायकेला का तापमान 40 डिग्री से ऊपर

झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

WEATHER REPORT IN JHARKHAND
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 4, 2026 at 12:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. 4 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. अगले तीन दिनों तक राज्य के कई इलाके खराब मौसम की वजह से प्रभावित रह सकते हैं. 3 अप्रैल की शाम अचानक मौसम बिगड़ने से रांची समेत कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई. इसकी वजह से बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा.

4 अप्रैल को इन इलाकों के लिए अलर्ट

4 अप्रैल को झारखंड के उत्तर-पश्चिमी और मध्य हिस्सों में मौसम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार के साथ-साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और खूंटी जैसे जिलों में बादल छाए रहेंगे. कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम केंद्र के अनुसार इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. साथ ही वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

WEATHER REPORT IN JHARKHAND
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (सौ. रांची मौसम केंद्र)

रविवार और सोमवार को भी बदला रहेगा मौसम

5 अप्रैल को राज्य के उत्तर-पश्चिमी झारखंड और उससे सटे इलाकों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिलेगा. पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

6 अप्रैल को मौसम और ज्यादा उग्र रूप में नजर आ सकता है. उत्तर-पश्चिमी और मध्य झारखंड के कई जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.‌ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ गरज-चमक और वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा.

WEATHER REPORT IN JHARKHAND
झारखंड में गरज-बारिश और तेज हवाओं से संभावित जिलों की तस्वीर. (सौ. रांची मौसम केंद्र)

7 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम

7 अप्रैल को भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं होगा. राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी. लगातार तीन दिनों तक खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खासकर खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है.

सरायकेला रहा सबसे ज्यादा गर्म

झारखंड में गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है. मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है. सरायकेला में सबसे ज्यादा 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह जिला सबसे गर्म रहा. वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुमला में सबसे कम 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन में तेज गर्मी और रात में हल्की ठंडक का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है.

रांची में 10.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड

राज्य के प्रमुख शहरों की बात करें तो राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री और न्यूनतम 20.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. यहां 10.3 मिलीमीटर बारिश भी हुई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली. जमशेदपुर में पारा 39.4 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री रहा. डाल्टनगंज और चाईबासा भी भीषण गर्मी की चपेट में रहे. डाल्टनगंज में 40.2 डिग्री और चाईबासा में 40.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. बोकारो में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री रहा और यहां हल्की बारिश भी हुई. मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार हैं.

ये भी पढ़ें:

2 अप्रैल को झारखंड में साफ रहेगा मौसम, पिछले 24 घंटे में चाईबासा रहा है सबसे ज्यादा गर्म

झारखंड में मौसम का यू-टर्न! 31 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश, कुछ जिलों में आंधी-ओलावृष्टि का अलर्ट

झारखंड में मौसम की आंख-मिचौली जारी रहेगी, डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा गर्मी

TAGGED:

झारखंड का मौसम
WEATHER REPORT
JHARKHAND WEATHER UPDATE
HOTTEST PLACE IN JHARKHAND
WEATHER REPORT JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.