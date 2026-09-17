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मानसून की विदाई से पहले फिर बदला मौसम, IMD का 23 जिलों में बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी

राज्य में 19 सितंबर से मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है. राजस्थान में औसत से बीस प्रतिशत कम बारिश हुई.

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जयपुर में दिनभर बादल छाए रहे (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 2:21 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर सक्रिय है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार गुरुवार को पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जन, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है. जयपुर सहित कई जिलों में बारिश और थंडर शॉवर के साथ आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी जारी की गई है. आज बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर बारिश तेज भी हो सकती है.

23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर में बारिश के साथ मेघगर्जन और तेज हवाओं की संभावना है. इसके अलावा सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा में भी यलो अलर्ट है. अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है. वहीं बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में भी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. येलो अलर्ट वाले जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

आंधी-बिजली के साथ तेज बारिश की चेतावनी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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दोपहर बाद बढ़ सकती है बारिश की गतिविधियां: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार आज दोपहर बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है. उत्तर, मध्य और दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है. जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी बारिश होने के आसार हैं. 18 सितंबर को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इसके बाद पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 19 सितंबर के आसपास बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है. ऐसे में प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर जल्द शुरू हो सकता है.

कई जिलों में बीते 24 घंटे में बारिश: इससे पहले बुधवार को भी प्रदेश के कई जिलों में छितराई बारिश दर्ज की गई. अजमेर, जयपुर, माउंट आबू, डूंगरपुर और जालौर सहित कई इलाकों में बारिश हुई. पिछले 24 घंटे में राजसमंद, सीकर, ब्यावर और करौली में करीब 2 इंच तक बारिश दर्ज की गई. कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और पाली में भी कई स्थानों पर करीब 2 इंच तक पानी बरसा. राजसमंद, पाली, करौली, जोधपुर और बीकानेर में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलीं. श्रीगंगानगर में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे.

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15 जिलों में सूखे जैसे हालात: राजस्थान में मानसून के अंतिम चरण में बारिश की स्थिति जिलावार अलग-अलग बनी हुई है. बुधवार तक प्रदेश के 15 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि 26 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. पिछले साल इसी अवधि तक प्रदेश के किसी भी जिले में सूखे की स्थिति नहीं थी. इस साल बारिश के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. प्रदेश में अब तक सामान्य बारिश 409.16 मिमी के मुकाबले 327.34 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इस तरह राजस्थान में सामान्य से करीब 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है. जयपुर में सामान्य बारिश का आंकड़ा 497.23 मिमी है, जबकि अब तक 385.78 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

मानसून ट्रफ लाइन से बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन कम दबाव के क्षेत्र से होते हुए जयपुर, आगरा और सागर द्वीप की ओर गुजर रही है. इसके प्रभाव से 17 सितंबर को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. आने वाले तीन दिनों में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है. इसके बाद 19 सितंबर के बाद कभी भी प्रदेश में मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

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भीमसागर बांध में लगातार पानी की आवक: इधर झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में भीमसागर बांध में लगातार पानी की आवक जारी है. बांध का जलस्तर 1009 फीट तक पहुंच गया है. बांध में वर्तमान में 77.21 प्रतिशत पानी का भराव बताया गया है. पिछले 24 घंटे में बांध में 288.12 क्यूसेक पानी की आवक हुई है. बांध की पूर्ण भराव क्षमता 1012 फीट है. ऐसे में बांध अब अपनी अधिकतम क्षमता से करीब 3 फीट ही नीचे है. फिलहाल भीमसागर बांध के सभी गेट बंद हैं. जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने पर गेट खोले जाने की संभावना है. भीमसागर बांध के जेईएन आकाश मेहरा ने बांध में पानी की आवक और जलस्तर की जानकारी दी है.

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जेएलएन मार्ग पर बादलों में छिपा सूर्य (ETV Bharat Jaipur)
बीकानेर संभाग में तेज गर्मी भी जारी: बारिश के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का असर भी बना हुआ है. बीते दिन बीकानेर संभाग के जिलों में दिन के समय तेज गर्मी रही. प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान झुंझुनूं के पिलानी में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. श्रीगंगानगर और चूरू में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री, जबकि बीकानेर में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. ऐसे में एक ओर जहां कई इलाकों में बारिश और आंधी का दौर चल रहा है, वहीं कुछ हिस्सों में तापमान अभी भी 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है.

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