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यूपी में 50 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ झमाझम, कानपुर में मूसलाधार बारिश, 6 मकान गिरे

जानिए किन जिलों में आज होगी तेज बारिश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/कानपुर: उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं उत्तर प्रदेश में मानसून कि सक्रियता को बढ़ाए हुए हैं. जिसकी वजह से प्रदेश के कई इलाकों में भारी और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है. आने वाले 3-4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. लखनऊ में रेन अलर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) वहीं पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 7.1 मिलीमीटर के सापेक्ष 19.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 68% अधिक है. भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं. मौसम विज्ञान विभाग में लगभग 10 जिलों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है. आकस्मिक बाढ़ (Flash Flood) की संभावना इन जिलों में: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, चित्रकूट और कौशांबी जिलों के कुछ वाटरशेड में अलर्ट जारी किया गया है.