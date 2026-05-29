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यूपी में आंधी-बारिश से मिली गर्मी से राहत; अलीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी, आगरा में मौसम ने ली करवट

यूपी में आंधी-बारिश से मिली गर्मी से राहत ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़/आगरा : यूपी के कई जिलों में शुक्रवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली. तेज आंधी और जोरदार बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली. गुरुवार शाम के समय अचानक आसमान में काले बादल छा गए. इसके बाद तेज हवाएं चलनी शुरू हुईं और देखते ही देखते आंधी ने जोर पकड़ लिया. कई इलाकों में धूल भरी हवाओं के कारण लोगों को कुछ देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा. अलीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी (Video credit: ETV Bharat) सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान अलीगढ़ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. विभाग ने अलीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के मुताबिक, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है.

