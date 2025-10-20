ETV Bharat / state

दीपावली पर मेघगर्जन और वज्रपात, 23 अक्टूबर तक ऐसे ही रहेगा मौसम

रायपुर: दीपावली पर आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ छींटे और बूंदाबांदी होने की संभावना है. रायपुर मौसम केंद्र से ये जानकारी मिली है.

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अंडमान सागर और धुले-पूर्वी बंगाल तट पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो औसत समुद्र तल से 1.5 डिग्री ऊपर पहुँच गया है. इसके कारण, 21 अक्टूबर से धुले-पूर्वी बंगाल तट पर एक दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है.अगले 48 घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने और दक्षिण बंगाल खाड़ी के मध्य भागों और पश्चिम-मध्य बंगाल खाड़ी के ऊपर दबाव के रूप में तीव्र होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में जलवायु शुष्क है

20 अक्टूबर: प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना हैं. राज्य में एक-दो स्थानों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. इनमें बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा है.

21 अक्टूबर: प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना हैं. राज्य में एक-दो स्थानों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. इनमें मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ शामिल है.