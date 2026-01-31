हरियाणा पर अगले 24 घंटे भारी! 17 जिलों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल
Haryana Weather Update: मौसम विभाग ने हरियाणा के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
Published : January 31, 2026 at 8:53 PM IST
चंडीगढ़: फरवरी महीने की शुरुआत हरियाणा में बारिश के साथ हो सकती है. मौसम विभाग ने हरियाणा के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह शामिल हैं. मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
हरियाणा में आंधी और बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने हरियाणा में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के 17 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है. जिससे फसलों को नुकसान की संभावना है. इससे पहले हरियाणा में 23 से 25 जनवरी को बारिश और ओलावृष्टि ने जमकर कहर बरपाया था.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 31-01-2026 pic.twitter.com/552jNAFrh1— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 31, 2026
हरियाणा का न्यूनतम तापमान: मौसम विभाग के इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. जिसके चलते मौसम तेजी से बदल रहा है. दूसरा पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर भी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है. बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. 31 जनवरी 2026 को हरियाणा का न्यूनतम तापमान करनाल में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 30 जनवरी के मुकाबले ये 1.5 डिग्री कम रहा.
Observed #Minimum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 01/31/2026 pic.twitter.com/c7CKkwBjWr— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 31, 2026
हरियाणा का अधिकतम तापमान: इसके अलावा हरियाणा का अधिकतम तापमान चरखी दादरी में 23.0 डिग्री सेल्सिसय दर्ज किया गया. जो 30 जनवरी के मुकाबले 1.4 डिग्री कम रहा. सामान्य से 1.7 डिग्री कम है. बीते 24 घंटों में दिन के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट फरीदाबाद में 5.4 डिग्री दर्ज की गई.
