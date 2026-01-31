ETV Bharat / state

हरियाणा पर अगले 24 घंटे भारी! 17 जिलों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

Haryana Weather Update: मौसम विभाग ने हरियाणा के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Haryana Weather Update
Haryana Weather Update (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 31, 2026 at 8:53 PM IST

चंडीगढ़: फरवरी महीने की शुरुआत हरियाणा में बारिश के साथ हो सकती है. मौसम विभाग ने हरियाणा के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह शामिल हैं. मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

हरियाणा में आंधी और बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने हरियाणा में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के 17 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है. जिससे फसलों को नुकसान की संभावना है. इससे पहले हरियाणा में 23 से 25 जनवरी को बारिश और ओलावृष्टि ने जमकर कहर बरपाया था.

हरियाणा का न्यूनतम तापमान: मौसम विभाग के इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. जिसके चलते मौसम तेजी से बदल रहा है. दूसरा पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर भी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है. बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. 31 जनवरी 2026 को हरियाणा का न्यूनतम तापमान करनाल में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 30 जनवरी के मुकाबले ये 1.5 डिग्री कम रहा.

हरियाणा का अधिकतम तापमान: इसके अलावा हरियाणा का अधिकतम तापमान चरखी दादरी में 23.0 डिग्री सेल्सिसय दर्ज किया गया. जो 30 जनवरी के मुकाबले 1.4 डिग्री कम रहा. सामान्य से 1.7 डिग्री कम है. बीते 24 घंटों में दिन के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट फरीदाबाद में 5.4 डिग्री दर्ज की गई.

