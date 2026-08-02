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बिहार में वज्रपात ने बरपाया कहर, पिता-पुत्र समेत 6 लोगों की मौत.. 7 घायल

बांका में वज्रपात ने 6 लोगों की जान ले ली. वहीं 7 घायल हुए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

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बांका में वज्रपात का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 2, 2026 at 6:04 PM IST

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बांका: बिहार के बांका में वज्रपात ने कहर बरपाया है. रविवार दोपहर में तेज बारिश और गर्जन के बीच अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से चार प्रखंडों में पांच किसानों और मजदूरों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य किसान और मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. सबसे दर्दनाक घटना बांका टाउन थाना क्षेत्र के खावा गांव में हुई, जहां खेत में काम कर रहे पिता और उनके सात वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई.

पिता-पुत्र की मौत: बांका टाउन थाना क्षेत्र के खावा गांव में लाधार बारिश के दौरान हुए वज्रपात ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. गांव निवासी 35 वर्षीय ब्रह्मदेव यादव रविवार को खेत में काम करने के लिए घर से निकले थे. रविवार होने के कारण स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए सात वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार भी पिता के साथ खेत गया था. इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ गरज-चमक शुरू हो गई और बिजली सीधे पिता-पुत्र पर गिर गई.

"वज्रपात की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल ले गए. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है."- सुधीर कुमार, थाना अध्यक्ष, टाउन थाना

गुलाहो गांव में भी हादसा: इसी थाना क्षेत्र के गुलाहो गांव में भी खेत में काम कर रहे विनोद यादव की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई. परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

महिला की गई मौत: वहीं बांका शहर के लीलावरण गांव में भी रोपनी करने के दौरान सरिता देवी की मौत हो गई. परिजन ने अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ठनका गिरने से दर्दनाक मौत: उधर अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर राय बहियार में धान की रोपाई कर रहे मजदूर अजय महतो की ठनका गिरने से दर्दनाक मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि अजय खेत में रोपनी कर रहे थे. इसी दौरान पास के एक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

आकाशीय बिजली ने ले ली जान: वहीं बाराहाट प्रखंड के दफरपुर गांव में खेत पर काम कर रहे किसान साधु तांती की भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. ग्रामीणों ने उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

कई किसान-मजदूर जख्मी: दूसरी ओर रजौन प्रखंड के तीन अलग-अलग गांवों में वज्रपात की घटनाओं में चार किसान और मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में सिमरौंधा गांव की रीना देवी एवं कल्पना देवी, मुरादपुर की रीता देवी और मोरामा निवासी दिनेश प्रताप सिंह शामिल हैं. सभी अपने-अपने खेत में धान की रोपनी कर रहे थे. इसी दौरान तेज बारिश और गर्जन के बीच आकाशीय बिजली गिरने से वे उसकी चपेट में आ गए.

दोमुहान गांव में कई घायल: इधर चांदन प्रखंड के आनंदपुर थाना क्षेत्र स्थित दोमुहान गांव में भी खेत में रोपनी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से हैदर अंसारी, जीशान अंसारी और कारी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी खेत में काम कर रहे थे. स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

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