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बिहार में वज्रपात ने बरपाया कहर, पिता-पुत्र समेत 6 लोगों की मौत.. 7 घायल

बांका: बिहार के बांका में वज्रपात ने कहर बरपाया है. रविवार दोपहर में तेज बारिश और गर्जन के बीच अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से चार प्रखंडों में पांच किसानों और मजदूरों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य किसान और मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. सबसे दर्दनाक घटना बांका टाउन थाना क्षेत्र के खावा गांव में हुई, जहां खेत में काम कर रहे पिता और उनके सात वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई.

पिता-पुत्र की मौत: बांका टाउन थाना क्षेत्र के खावा गांव में लाधार बारिश के दौरान हुए वज्रपात ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. गांव निवासी 35 वर्षीय ब्रह्मदेव यादव रविवार को खेत में काम करने के लिए घर से निकले थे. रविवार होने के कारण स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए सात वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार भी पिता के साथ खेत गया था. इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ गरज-चमक शुरू हो गई और बिजली सीधे पिता-पुत्र पर गिर गई.

"वज्रपात की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल ले गए. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है."- सुधीर कुमार, थाना अध्यक्ष, टाउन थाना

गुलाहो गांव में भी हादसा: इसी थाना क्षेत्र के गुलाहो गांव में भी खेत में काम कर रहे विनोद यादव की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई. परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

महिला की गई मौत: वहीं बांका शहर के लीलावरण गांव में भी रोपनी करने के दौरान सरिता देवी की मौत हो गई. परिजन ने अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.