ETV Bharat / state

यूपी में मानसून का रौला, 48 घंटों में भारी बारिश ने छुड़ाए पसीने, 17 जिलों में 3 दिन फिर नॉनस्टॉप RAIN ALERT

भारी बारिश की संभावना इन जिलों में अधिक: आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, औरैया एवं आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

बारिश का रेड अलर्ट इन जिलों में: कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आस पास के क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है.

बिजनौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश: जिले के नजीबाबाद स्टेशन पर अब तक के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी बारिश रिकॉर्ड की गई. गुरुवार को बिजनौर में 306 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. बिजनौर में जुलाई माह में सबसे अधिक बारिश 2010 में 425 मिलीमीटर और 1973 में 381.4 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई थी.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी आने वाले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. आज भी प्रदेश के 10 जिलों में बारिश के रेड अलर्ट के साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और तेज रफ्तार हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है.

लखनऊ/फर्रुखाबाद/बागपत: उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से भारी बारिश का सिलसिला जारी है. गुरुवार को पश्चिमी-पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी से अधिक भारी बारिश हुई. तेज रफ्तार बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बिजली भी गिरी, जिसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. तेज बारिश को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है.

27% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 9 जुलाई तक अनुमानित बारिश 161 मिनी के सापेक्ष 118 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि 27% कम है. वहीं पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 8.7 मिली मीटर के सापेक्ष 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 198 प्रतिशत अधिक है.

लखनऊ में हो सकती झमाझम बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

ताज नगरी आगरा सबसे गर्म: गुरुवार को आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब और सक्रिय पश्चिमी बिच्छोभ के प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हुआ है, जिसके कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश हो रही है, तेज बारिश का सिलसिला आगामी 3 दिनों तक जारी रहेगा.

फर्रुखाबाद में इस दिन आफत की बारिश: जिले में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), क्षेत्रीय मौसम केंद्र, लखनऊ की तरफ से जारी प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के अनुसार 9 से 11 जुलाई तक बहुत भारी वर्षा, मेघगर्जन और वज्रपात होने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग द्वारा जारी इस चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन पूर्ण सतर्कता बरत रहा है. सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

बागपत में गिरी बिजली: जिले में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए राहत नहीं, बल्कि आफत बनती जा रही है. कहीं कच्चे और जर्जर मकानों की दीवारें भरभराकर गिर रही हैं तो कहीं छतें टपकने लगी हैं. इसी बीच शुक्रवार तड़के दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

ये भी पढ़ें- मानसून का टॉप गियर: यूपी में बादलों का 'राग मल्हार', चित्रकूट, आगरा, मेरठ, इटावा में जोरदार बारिश, 19 जिलों में आज HEAVY RAIN ALERT