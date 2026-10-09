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बिहार में 18 जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का हाई अलर्ट, सीमांचल और कोशी क्षेत्र में दिखेगा ज्यादा असर

पटना: बिहार में मानसून की अंतिम विदाई के साथ ही मौसम के मिजाज में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. लोग इस समय कभी हल्की बारिश, तो कभी अचानक उमस भरी गर्मी और कभी हल्की ठंडक का मिलाजुला अनुभव कर रहे हैं. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के अनुसार 9 अक्टूबर को उत्तर बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है.

सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बारिश की चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और किशनगंज जैसे प्रमुख जिलों में बारिश की प्रबल संभावना को देखते हुए मौसम पर पैनी नजर रखी जा रही है. इसके साथ ही, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य और दक्षिण-पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है.

18 जिलों में अलर्ट जारी

वायुमंडलीय दबाव में आए बदलावों के कारण मौसम विभाग ने शुक्रवार को राज्य के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दायरे में गोपालगंज, सीवान, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, रोहतास और मुजफ्फरपुर शामिल हैं. इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बादल गरजने की आशंका है.

वज्रपात और तेज आंधी का होगा कहर

शुक्रवार को उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों में आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने और तेज आंधी का गंभीर खतरा बना हुआ है. बादलों की तीव्र गड़गड़ाहट को देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है. खराब मौसम के दौरान नागरिकों को खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों या ट्रांसफार्मर के पास खड़े न होने तथा पक्के मकानों में शरण लेने की सख्त हिदायत दी गई है.

राजधानी पटना समेत मध्य बिहार में मौसम

एक तरफ जहां सीमावर्ती जिलों में मौसम का मिजाज आक्रामक रहेगा, वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर बादलों के विकसित होने से शहर के कुछ हिस्सों में छिटपुट या बहुत हल्की वर्षा की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है. मुख्य रूप से भारी और मध्यम वर्षा की गतिविधियां राज्य के बाहरी हिस्सों तक ही सीमित रहेंगी.

कब से कमजोर पड़ने लगेगा मानसून?

राहत की बात यह है कि राज्य में चल रहा आंधी-पानी का यह दौर वीकेंड से कमजोर होने लगेगा. मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 10 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसमी गतिविधियों में कमी आएगी और केवल कोसी, सीमांचल तथा पूर्वी बिहार में एक-दो जगहों पर छिटपुट वर्षा देखी जा सकेगी. वहीं, 11 अक्टूबर तक पूरा बिहार साफ हो जाएगा और केवल पश्चिम बंगाल से सटे किशनगंज जिले में ही हल्की बूंदाबांदी के आसार बचेंगे.